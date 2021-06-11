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Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Şeker Yüz Akımızdır" - Son Dakika

Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Şeker Yüz Akımızdır"

11.06.2021 15:03
Memduh Büyükkılıç,

Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı Kayseri Şeker'de ziyaret ederek, övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyük Şehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin AkayKayseri Şeker'de ziyaret ederek, övgü dolu açıklamalarda bulundu. Ziyaret sırasında Develi Taşıyıcılar Kooperatifi Üyeleri ile de bir araya gelen Büyükkılıç, taşıyıcıların sorunlarını dinleyip, çözüm yolları konusunda ilgili yetkililer ile görüş alış verişinde bulundu.

Kayseri Şeker Göl Tesislerinde, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir araya gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada Başkan Akay'a destek için ziyarette bulunan Develi Taşıyıcılar Kooperatifi Yöneticileri ve Üyeleri ile birlikte bir süre görüş alış verişinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç; Kayseri Şeker'in Kayseri'nin büyük bir gururu ve markası oluğunu ifade ederek, Başkan Akay'ın başarılı çalışmalarını görüp duyduklarını ve takdirle takip ettiklerini söyledi. Büyükkılıç, deneyimi ve birikimi ile Devlet tecrübesi olan Başkan Akay'ın, hayırlı hizmetlerinin devamını dileyerek, şöyle devam etti.

ÇİFTÇİNİN DOSTU, YÜZ AKIMIZ KAYSERİ ŞEKER

"Kayserimizin gururu ve önemli bir markası olan Şeker Fabrikamızın yapmış olduğu çalışmaları görmek, duymak ve bir selam vermek için değerli Başkanımızı ziyaret edelim istedik. Fakat selam verirken bir de baktık ki üretici dostu, çiftçi dostu ve gerçekten yüz akımız olan böyle bir kuruluşun misafirleri var. Bu vesile ile misafirlerimizle de görüşme fırsatımız oldu, hakikaten bizlerde memnun olduk, yalnız benim anladığım kadarıyla Hüseyin Bey'den çok memnunlar ki; kendisini bırakıp bizimle ilgili talepleri ve eksiklerini söylemeye başladılar. Bizler insanlığa hizmet için varız ve her zaman onların yanında yer alırız. Dolayısı ile onlar ile de muhabbet edip sorunlarını dinledik, şimdi de Hüseyin Bey'e bir selam verip buradan da tekrar yolumuza devam edeceğiz. Kendisine, memleketimiz için Cenab-ı Allah'tan güzel ve hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyoruz. Deneyimi ve birikimi ile devlet tecrübesi olan Hüseyin Bey'in, ben inanıyorum ki böyle potansiyeli çok yüksek olan bir kuruluşun başında, Kayseri'mize gerçekten önemli ve anlamlı hizmetlerle bizleri buluşturacak, kendisine sağ olsun var olsunlar diyorum"

BAŞKANIMIZIN YAKINLIĞINI, DESTEĞİNİ HER ZAMAN EN ÜST SEVİYEDE HİSSEDİYORUZ

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise Başkan Büyükkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kayserimizin Şehri Emin'i, değerli büyüğümüz ve Başkanımız, Kayseri Şeker'e teşrif ettiler. Kendisinin de ifade ettiği gibi burada çiftçiler ile de sohbet etme imkanı oldu, hepimiz açısından faydalı oldu inancındayım. Başkanımızın da ifade ettiği gibi Kayseri Şeker, Kayserimizin önemli bir değeri, bir taraftan da Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde Genel Kurul aşamasına geçildi, bu nedenle çiftçilerimizin yoğun ziyaretleri oluyor. Kayseri Şeker'e sahip çıkmak hem çiftçilerimizin, hem de değerli büyüklerimizin ile bizlerin bir görevi olduğunu görüyoruz. Başkanımızın yakınlığını, sıcaklığını, desteğini her zaman en üst seviyede hissediyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Onun için değerli Başkanımıza bu ilgisinden, alakasından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinden Allah razı olsun, Kayserinin yoğun belediyecilik işleri yanında, bu tür ziyaretlere de zaman ayırıyor, bu tür kuruluşlara değer vermesi ve onlarla ilgileniyor olması, Başkanımızın gönlünün ne kadar yüce olduğunun bir göstergesidir. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şeker Yüz Akımızdır
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şeker Yüz Akımızdır
Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şeker Yüz Akımızdır

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Memduh Büyükkılıç, 'Kayseri Şeker Yüz Akımızdır' - Son Dakika Ekonomi


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