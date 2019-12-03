Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma, sucuk ve mantının anavatanının Kayseri olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, zaman zaman pastırma, sucuk ya da mantıyla ilgili farklı illerin isminin telaffuz edildiğini, bu üç lezzetin Kayseri ile özdeşleştiğini kaydetti.

Pastırma denince Kayseri'den başka bir ilin akla gelemeyeceğini vurgulayan Büyükkılıç, "Pastırma, Kayseri'de yenir. Pastırma, Selçuklulardan bu yana Kayseri'de üretilir. Pastırma denilince başka il telaffuz edilmez. Kayseri, yüzyıllardır pastırma, sucuk ve mantıyla anılmıştır. Pastırma denince Kayseri, Kayseri denince pastırma akla gelir." ifadelerini kulandı.

Pastırma, sucuk ve mantının Kayseri'nin önemli değerleri olduğunu belirten Büyükkılıç, Kayseri mutfağının bu üç değerden ibaret olmadığını da sözlerine ekledi.