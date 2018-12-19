Memduh Büyükkılıç Resmi Müracaatını Yaptı
33 dakika önce
AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç adaylık için resmi müracaatını yaptı.
AK Parti Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç
adaylık için resmi müracaatını yaptı. Ak Parti
Genel Merkezin tüm Büyükşehir Belediye Başkanlarının müracaatlarını 19.12.2018 günü istemesi nedeni ile Ak Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç İl Başkanlığına gelerek resmi müracaatını yaptı. Müracaat sonrası açıklama yapan Dr. Memduh Büyükılıç; "Resmi müracaatımızı AK Parti İl Başkanlığımıza yaptık. Sevdamız Kayseri'mize, kadim milletimize hizmet yolunda Rabbim bizleri muvaffak etsin. Hayırlı olsun" dedi.
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise; "Genel merkezimizin talimatları ile bugün tüm Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının müracaat günü olarak seçildi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve Melikgazi
Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıçta partimize gelerek resmi müracaatını yaptı. Rabbim hayırlı etsin" diye konuştu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:32 Kaynak: İHA
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