Meme Ameliyatı Nasıl Yapılır? – Dr. Arif Eroğlu - Son Dakika

Meme Büyütme Estetiği

Estetik Meme ameliyatları içinde en sık tercih edilen meme büyütmedir. Memede büyütme amaçlı olarak silikon meme protezi kullanılır. Günümüzde silikon meme protezleri istenilen hacmi sağlayabilen en hızlı ve en güvenilir yöntemdir.

18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişilerin rahatlıkla tercih edebilecekleri yöntemdir. Bu konuda tecrübeli plastik cerrahi uzmanı ile görüşme sağlayarak meme büyütme estetiği yapılabilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Genellikle Ergenlik sonrasında memelerde yeterince büyüme olmamışsa, memelerde yeterince büyüklük var ama daha fazla hacim isteniyorsa veya emzirme, kilo verme gibi durumlar sonrasında meme dokuları küçülüp meme boşalmış kişilerde yapılır. Meme kanseri tedavisi sonrasında eğer hasta isterse silikon protez ile meme yeniden dolgun hale getirilir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Göğüs büyütme yöntemlerine baktığımızda 3 farklı uygulamanın yapıldığını görülür.

Birinci yöntemde ameliyat olmak istemeyenler tarafından tercih edilebilen yapay dolgu ile göğüs büyütmedir. İkinci yöntem arasında yağ enjeksiyonu ile göğüs büyütmedir. Üçüncü yöntem ise silikon meme protezleridir.

Meme büyütme amaçlı kullanılan yapay dolguların hiçbiri yeterli güvenliği sahip değildir. Özellikle uzun süreli etkisi olduğu bahsedilen Copoliamid yapılı polimerik jel dolgular sıklıkla kullanılmaktadır.Bu dolgular zamanla yer değiştirmekte, yapısı değişmekte, enfekte olabilmekte veya yabancı cisim reaksiyonu yaratabilmektedir. Bu nedenle bu tip yapay dolgularla meme büyütme yaptırılmasını tavsiye edilmemektedir.

Kişinin kendi yağı kullanılarak meme büyütme yapılabilmektedir. Ancak yağ enjeksiyonu ile tek seansta elde edilen büyüme genelde oldukça azdır ve 2 veya 3 seans uygulama gerekir. Bu nedenle kullanımı çok fazla değildir.

Silikon protez ile yapılan meme büyütme dünyada bu amaçla en sık kullanılanyöntemdir. Hızlı bir şekilde istenilen boyutta meme hacmi elde edilmek isteniyorsa yıllardan beri tercih edilen ve etkili sonuçlar veren tedavi yöntemi olarak bilinir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Meme küçültme ameliyatı memeleri büyük olan ve bundan dolayı rahatsızlık hisseden her kadının rahatlıkla tercih edebileceği tedavi yöntemidir.

Meme küçültme ameliyatı yapılmadan 15 gün önce mutlaka sigara, alkol ve kan sulandırıcı ilaçları bırakmak ya da ara vermek gerekir.

Eğer düzenli olarak alınması gereken ilaçlar varsa, uzman hekimle görüşerek, durum hakkında bilgi alınır. Uygulama öncesi önlemlere dikkat edilmesi, ameliyatın bu konuda tecrübeli bir plastik cerrah tarafından titizlikle yapılması ve operasyon sonrası verilen tavsiyelere uyulması iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlayacaktır.

Ameliyatın yapılacağı gün vücut losyonu, pudrası ve benzeri ürünlerin kullanılmaması gerekir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Etkili ve başarılı sonuçların alınması için kesinlikle uzman hekimin vermiş olduğu talimatların dikkate alınması gerekir. Ameliyat sonrasında bol bol istirahat edilmelidir.

İlk ay içinde ağır kaldırmaktan, ağır spor ve egzersizlerden kaçınmak gerekir. Aksi durumlarda göğüslere yapılan dikişler zarar görür ve başarılı ameliyatın güzel sonucu bile bozulabilir.

İyileşme sürecinin hızlandırılması için işlem sonrasında da alkol, sigara, kan sulandırıcı ilaçlar ve bitki çaylarından kaçınılmalıdır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Ergenlik sonrasında memelerinde yapısal olarak sarkma olan, emzirme süreci sonrasında veya hızlı kilo vermeden sonra memelerinde sarkma olan kadınlar tarafından tercih edilir. 18 yaşını doldurmuş ve sağlıklı olan bütün kadınlara uygulanabilir. Meme dikleştirme ameliyatı sayesinde göğüslerde meydana gelen sarkıklık ve şekil bozukluğu giderilir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı yapılmadan önce plastik cerrah tarafından ön muayene gerçekleştirilir. Muayene ayakta yapılır. Bu muayene sonrası Memedeki sarkma sorununun derecesi ve memenin yapısı hakkında bilgi sahibi olunur. Muayanede memeye yapılacak olan uygulamanın planlaması yapılır.

Meme dikleştirme ameliyatı yaklaşık olarak 2-3 saat kadar sürebilir. Hafif ve orta derecedeki sarkmalar vertikal teknikle sadece dikey kesi yapılarak giderilebilirken ileri derecedeki sarkmalar için ters t kesisi gerekebilir. Meme dokusu yetersiz olan memenin altına protez de yerleştirilir.