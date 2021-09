Meme Büyütme Estetiği – Dr. Okan Morkoç - Son Dakika

Hakkımda

Doktor Okan Morkoç 1979 kars doğumludur. Kabataş Erkek Lisesin den mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesinde Tıp eğitimine başladı. Başarılı Tıp fakültesi eğitimini onur belgesi ile tamamladıktan sonra cerrahi branşlara olan yoğun ilgisi nedeni ile Estetik ve Plastik Cerrahi alanında eğitimine devam etmiştir. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştıma Hastanesi Plastik cerrahi Kliniğinde ki uzmanlık eğitimi sonrası askerlik görevini tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş birçok çalışması mevcuttur. Zorunlu Devlet Hizmeti süresince Sivas Devlet Hastanesi ve Denizli Servergazi Devlet hastanelerinde birçok estetik ve plastik cerrahi ameliyatlarını başarı ile uyugulamıştır.Bu dönemde hayatını kendisi gibi doktor olan eşiyle birleştirmiştir. Devlet hizmeti sonrası sonrasında İstanbulda estetik cerrahi ağırlıklı olmak üzere özel çalışma hayatına başlamıştır.

KONGRE, SEMPOZYUM VE KATILDIĞI KURSLAR

Meme büyütme fiyatları operasyonun türüne göre farklılık gösterir. Meme büyütme estetiği küçük yapılı olan ya da farklı nedenlerden dolayı gelişimini tamamlayamamış memeler için uygulanmaktadır.Meme büyütme fiyatları operasyonun uygulanacak olduğu hastaneye göre değişkenlik gösterir.

Meme büyütme ameliyatı günümüzde sıklıkla yapılan estetik ameliyatlar arasında yer alır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte meme büyütme estetiği daha doğal ve daha ulaşılabilir bir hâle gelmiştir. Meme büyütme ameliyatı yaptırmak isteyen kadınlar meme büyütme fiyatları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi hekimlerinden öğrenebilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme büyütme estetiği birçok farklı nedenden dolayı tercih edilebilir. Doğum ve emzirme ile birlikte memelerin küçülmesi ve sarkması durumda meme büyütme yöntemi tercih edilmektedir.

Kilo alıp vermeye bağlı olarak memelerde küçülme ya da şekil bozukluğu gibi durumlarda da kadınlar için tercih ediliyor. Bir diğer tercih sebebi ise kişinin küçük boyutlu memelerden dolayı kendini eksik ya da özgüvensiz hissetmesidir. Meme büyütme ameliyatı yaklaşık olarak 1 saat sürer. Ülkemiz de çok başarılı meme büyütme ameliyatları yapılıyor.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme estetiği iki farklı şekilde uygulanır. Protez kullanılarak meme büyütme ve protez kullanılmadan memeye yağ enjekte edilerek meme büyütme yöntemi. Meme büyütme ameliyatlarında en çok tercih edilen yöntem protez yöntemidir. Meme büyütme estetiğinde en önemli konular arasında kişinin isteğine ve vücut yapısına uygun bir protez seçimidir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Meme küçültme fiyatları uygulanacak olan işlemin türüne göre değişir. Meme küçültme ameliyatından 15 gün öncesinden başlayarak tempolu yürüyüşler ve spor egzersizleri yapılması anestezi açısından faydalı olacaktır. Meme küçültme fiyatları operasyonun uygulanacak olduğu hastanenin fiyat politikasına bağlı olarak değişir.

Meme Küçültme Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Meme küçültme ameliyatı sonrasında hızlı ve tam bir iyileştirme sağlanması için ağır işler ve ağır egzersizlerden kaçınmak gerekir. Meme küçültme ameliyatında kullanılan dikişler gizli dikiş olduğu için ameliyat sonrası alınması gerekmez. Meme küçültme fiyatları ile ilgili net bilgiyi hekiminizde almanız mümkündür.

Burun Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Burun estetiği fiyatları hekimin uygulayacağı operasyonun türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Burun estetiği operasyonu iki farklı yöntemle yapılır. Bunlar açık rinopilasti ve kapalı rinoplasti yöntemleridir. Burun estetiği fiyatları her iki operasyona göre değişkenlik gösterir. Kapalı rinoplasti ameliyatları yaklaşık olarak 4 veya 5 saat sürmektedir.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetiği fiyatları ile ilgili olarak hastalar, hekimlerinden net bilgi alabilir. Burun estetiği ameliyatları açık ameliyat ve kapalı ameliyat olmak üzere iki farklı şekilde yapılır. Açık burun estetiği ameliyatları tam teşekküllü bir hastane ortamında ve genel anestezi altında yapılır. Kapalı ameliyatlar genel olarak lokal anestezi uygulanarak yapılmaktadır.

Burun Estetiği Fiyatları?

Burun estetiği fiyatları operasyonun çeşidine göre değişkenlik gösterir. Burun estetiği ameliyatı hekim tarafından iki farklı yöntem uygulanarak yapılır. Bunlar açık rinoplasti ameliyatı ve kapalı rinoplasti ameliyatı yöntemleridir. Açık rinoplasti ameliyatları genel anestezi altında ve 4- 5 saat süren bir ameliyat olduğu için kapalı operasyona kıyasla fiyat olarak daha yüksektir.