Meme Dikleştirme Ameliyatı Nedir? Hangi Durumlarda Yapılır? - Son Dakika

Bu tür işlemler esas olarak estetik amaçlar için kullanılsa da bunun yanında bu tür tedavi yöntemlerinin çeşitli hastalıklarının sonuçlarının ortadan kaldırılması aşamasında da etkileri bulunur.

Son zamanlarda memelerin büyük olması gerek erkek hastalarda gerekse de bayan hastalarda çeşitli sorunlara yol açar. Bu tür sorunların üstesinden gelmek için meme küçültme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte hastalarda daha ideal seviyelerde meme hacmi yakalanmış olur.

Op. Dr. Erkin Önsal Meme Estetiği Ameliyatları Hakkında Bilgi veriyor..

Meme Büyütme Estetiği

Estetik amacı ile hastalara sunulan bir diğer işlem ise büyütme işlemidir. Büyütme işlemi esas olarak dolgu malzemelerinin kullanılması, yağ enjeksiyonu ve bunun yanında implant yöntemleri ile gerçekleştirilir. Bu tür işlemler sayesinde meme büyütme işlemlerinin tamamlanması daha kolay olur.

Hastaların en büyük temennileri arasında bulunan estetik sorunların giderilmesi aynı zamanda bu tür estetik operasyonlar ile gerçekleştirilir. Bazı hastalarda memelerin yeterince gelişmemesi ya da memelerin büyüklüklerinin istenilen özelliklerde olmaması nedeni ile bu işlemler kullanılır. Hızlı bir sonuç vermesi aynı zamanda hastanın işlemin sonrasında taburcu olması imkanı tercih edilme nedenleri arasında yer alır.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Bazı hastalarda genetik etkilerin bir sonucu olarak memeler yeterince gelişmez. Yine bazı hastalarda ise başka hastalıkların etkisi ile memelerin hacim kaybı sorunları görülür. Bu tür durumlarda meme büyütme işlemlerine ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda hastalar bazen mevcut meme boyutlarından estetik nedenlerden dolayı memnun olmaması nedeni ile bu işlemler yapılır.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Gerek estetik gerekse de hastalık nedenleri ile kullanılan birçok farklı meme büyütme işlemleri bulunur. Söz konusu işlemlerin tamamlanması aşamasında implant yöntemi, yağ enjeksiyon yöntemi en sık kullanılan yöntemler arasında bulunur. Bunların dışında silikonlar ile ya da dolgu malzemeleri kullanılarak memelerin daha büyük bir hacme sahip olması temin edilir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Bazen erkek hastalarda bazen bayan hastalarda, memelerin beklenenden daha büyük olması durumu görülür. Örneğin bayan hastalarda memelerin büyümesi gebelik ve emzirme sonrasında ortaya çıkan bir durumdur. Aynı zamanda hormonal nedenlerden dolayı erkeklerde de memelerin çok büyümesi istenmeyen görüntülere sebep olur. Bu tür sorunların ortadan kaldırılması aşamasında meme küçültme işlemleri gerçekleştirilir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Estetik ve sağlık nedenlerinden dolayı yapılan bu tür işlemler aynı zamanda insanların operasyon sonrasında dikkat etmesi gereken unsurları kapsar. Öncelikle hastaların tedavi sonrasında belirli bir müddet yüz üstü yatmamaları gerekir. Yine meme küçültme sonrası hastaların tedavi için egzersizlere dikkat etmesi gerekir. Sonuç olarak operasyonun başarılı olması için bu tür detaylara dikkat etmek gerekir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Memelerin daha iyi görünümü için kullanılan bir yöntem de meme dikleştirme işlemidir. Aynı zamanda bu tür işlemlerin nitelikli olması aşamasında silikon bazlı takviyeler kullanılır. Günümüzde dikleştirme işlemlerinin tamamlanması aşamasında hasta ayakta muayene edilerek gereken tedavi yöntemleri belirlenir.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Memelerinde hacim kaybı, sarkma ya da sönme gibi sorunlar ortaya çıkan hastaların tedavisi aşamasında bu yöntemler ön plana çıkar. Aynı zamanda bu tür estetik yöntemlerin kullanılması hastaların durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Günümüzde bu tür dikleştirme işlemlerinin daha çok yaşlılık ile ortaya çıkan sorunları gidermek için kullanıldığı bilinir. Sonuç olarak sağlık merkezlerinden meme dikleştirme işlemleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.