Meme Estetiği Boyun Ve Sırt Ağrılarını Azaltıyor

Kronikleşen boyun ve sırt ağrılarının nedeni olan büyük meme yapısı, duruş bozukluğu ve kamburluğa yol açarak kadınların nefes alıp vermesini güçleştirebiliyor. Ayrıca estetik kaygıları olan kadınları etkileyen meme yapısının büyüklüğü, zamanla sosyal ve psikolojik bir sorun haline gelebiliyor. Estetik bir görünüme sahip olmak için tercih edilen meme küçültme ameliyatları, aynı zamanda yaşam kalitesini düşüren birçok sağlık sorunundan da kurtarıyor.

Sırt ve boyun ağrısının nedeni

Meme yapısının büyüklüğü, yerçekimi ve kitle etkisine bağlı olarak birçok kadında, sırt ve boyun ağrısına neden olmaktadır. Ayrıca toplumsal çekincelerden kaynaklanan saklama dürtüsü de kamburlaşma olarak bilinen postür bozukluğuna yol açmaktadır. Yaşam konforu açısından meme büyüklüğü sorunu bulunan kadınlara "küçültme ameliyatları" önerilmektedir. Meme küçültme operasyonlarından sonra eğer başka bir neden yoksa sırt ağrıları önemli oranda azalmaktadır.

Tek yöntem cerrahi müdahale

Büyümüş ve sarkmış meme yapısının ortadan kaldırılması ve estetik bir görüntü sağlamanın tek yöntemi cerrahidir. Özellikle spor ve diyet sonrasında verilen kilo, bir miktar memedeki yağ dokusunu azaltsa da sarkma önemli bir sorun haline gelebilir. Aşırı kilolu kadınlarda diyet ve spor sonrasında ortaya çıkan sarkma için küçültme ve dikleştirme ameliyatları uygulanır. Spor ile güçlenen göğüs kasının, memelere estetik ya da dikleştirici bir katkısı olmamaktadır.

Aynı operasyonda dikleştirme ve şekillendirme

Estetik cerrahinin en sık yapılan operasyonlarından biri olan meme küçültme ameliyatı, birçok müdahaleyi kapsamaktadır. Memedeki fazla deri, yağ ve dokuyu çıkarma, sarkmış memeyi dikleştirme ile estetik olarak şekillendirme işlemleri tek seansta bir bütün olarak yapılmaktadır. Ameliyat öncesi gerçekleştirilen planlamada ölçümler alınır, kişinin anatomik yapısına göre kullanılacak tekniğe karar verilir. Küçültmenin yanı sıra dikleştirme ve şekillendirme işlemleri de aynı seansta gerçekleştirilir.

Ameliyatta süt kanalları korunur

Meme şekillendirici ameliyatın tekniğiyle, kişinin yaşı ve doğurganlığına göre süt kanalları mümkün olduğunca korunmakta, bu tür ameliyatlar sonrası % 5-10 oranında yaşanabilen emzirmede sıkıntı sorunu mümkün olduğunca azaltılmaktadır. Ortalama 2 saat süren cerrahide oluşan dikiş izleri de plastik cerrahi tarafından uygulanan teknikler sayesinde minimum düzeye indirilmektedir.

Özgüven artıyor

Meme başı, seviye olarak meme alt çizgisinin altına inmiş kadınlarda bu ameliyatın yapılması estetik kaygılar nedeniyle önerilmektedir. Burada önemli olan her kadın için farklı olan kar-zarar dengesidir. Kadının ameliyattan kazanacağı fiziksel, psikolojik ve estetik kar göz önünde bulundurulur. Bu ameliyatlardan sonra kadınların özgüveninin arttığı, toplumdan kendini soyutlamadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Meme küçültme ve şekillendirme ameliyatlarında, gelişen tıp teknolojileri ile cerrahi sonrası bakım kalitesinin artmasına bağlı olarak, komplikasyon riskleri ciddi oranda azalmıştır. Ameliyattan bir hafta sonra kişi günlük yaşamına geri dönebilir.