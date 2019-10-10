Son Dakika Haberleri: Meme kanseri bilinçlendirme ayı
Son Dakika Güncel Meme kanseri bilinçlendirme ayı

Meme kanseri bilinçlendirme ayı

30 dakika önce

Ekim ayının, meme kanseri bilinçlendirme ayı olması nedeniyle etkinlikler düzenlenmeye başladığı bildirildi.

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Ekim ayının, meme kanseri bilinçlendirme ayı olması nedeniyle etkinlikler düzenlenmeye başladığı bildirildi.


Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Ekim ayının meme kanseri bilinçlendirme ayı olması nedeniyle bazı etkinlikler düzenlenmeye başlandığı belirtildi.


Açıklamada," Meme Kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yaşam boyu her 8 kadından 1'inin yakalanma riski vardır" denilerek, farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtıklarını, bilgilendirme yaparak meme kanseri broşürleri dağıttıklarını kaydetti. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:55 Kaynak: İHA
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