Meme kanseri bilinçlendirme eğitimi

Karapınar'da Meme Kanseri konusunda kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı Komek binasında Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Seda Özçelik'in sunumuyla slayt gösterisi eşliğinde yapıldı.

Dr. Özçelik, meme kanserinin ne olduğunu, riski artıran faktörler, risklerin azaltılması için nelerin yapılması gerektiği, erken teşhisin önemi ve kendi kendine muayenenin nasıl yapılacağı gibi birçok konuda katılımcılara bilgi verdi.



Toplantı sonunda Dr. Özçelik, konu hakkında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.