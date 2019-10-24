Son Dakika Haberleri: Meme kanseri bilinçlendirme eğitimi
Son Dakika Güncel Meme kanseri bilinçlendirme eğitimi

Meme kanseri bilinçlendirme eğitimi

1 saat önce

Karapınar'da Meme Kanseri konusunda kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Karapınar'da Meme Kanseri konusunda kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı Komek binasında Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Seda Özçelik'in sunumuyla slayt gösterisi eşliğinde yapıldı.

Dr. Özçelik, meme kanserinin ne olduğunu, riski artıran faktörler, risklerin azaltılması için nelerin yapılması gerektiği, erken teşhisin önemi ve kendi kendine muayenenin nasıl yapılacağı gibi birçok konuda katılımcılara bilgi verdi.


Toplantı sonunda Dr. Özçelik, konu hakkında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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