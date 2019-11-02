Meme kanseri duyarlılığı için pankart asıp pembe giyindiler

Aydem ve Gediz Elektrik, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilen Ekim ayında, hem çalışanları hem de toplumun her kesiminde farkındalığı artıracak faaliyetlere imza attı.



Aydem ve Gediz Elektrik Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında toplumsal farkındalık için düzenlediği çalışmalarla meme kanseri konusunda erken teşhisin önemine vurgu yaptı.



Aydem ve Gediz Elektrik, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla erkek nüfusun yoğun olduğu maç atmosferinde, meme kanseri temalı bir pankart konumlandırdı. Süper Lig'in 8. haftasında gerçekleşen Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçının oynandığı Denizli Atatürk Stadına "Meme kanseri teşhis edilebilir. Erken teşhis hayat kurtarır" mesajını içeren bir pankart yerleştirildi. Böylece, meme kanserinin sadece kadınlar tarafından bilinmesi gereken bir kavram olmadığı mesajı paylaşıldı.



Çalışanlar pembe giyerek seslerini duyurdu



Aydem ve Gediz Elektrik çalışanları meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı etkisini hatırlatmak amacıyla 25 Ekim Cuma günü "Ertelemeyin, harekete geçin" sloganıyla global olarak farkındalık oluşturmak için benimsenmiş pembe renkli kıyafetler giydi. - İZMİR