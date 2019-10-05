Meme kanseri farkındalığı için kampüs pembe fiyonkla donatıldı

ATATÜRK Üniversitesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' sebebiyle kampüse pembe fiyonklar asıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Farkındalık ayı kapsamında 31 Ekim'e kadar sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm kadınlarımıza mamografi tarama testi hizmeti sunacağız" dedi.

'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri, Atatürk Üniversitesi Kampüs alanındaki ağaçların pembe fiyonklarla donatılmasıyla başladı. Rektörlük binası ve Tıp Fakültesi binasına, meme kanserinde erken teşhisin öneminin anlatıldığı afişler asıldı. Kampüs içindeki aydınlatma sistemi de pembe renge dönüştürülürken, billboardlarda meme kanseriyle ilgili bilgilendirici görseller yer aldı.Toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşturulması için 'Meme kanserini birlikte göğüslüyoruz' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Üniversitemizin girişinden itibaren birçok caddede ağaçları pembe fiyonklar ile bezettik. Yine, aydınlatma sistemlerimizi pembe renge dönüştürdük. Bu sayede yerleşkemizde 'Pembe Caddeler' tanzim etmiş olduk. Farkındalık oluşturmak için ayrıca kampüsümüzde yer alan bilboardları, konuyla ilgili görsellerle donattık. Bilgilendirme broşürleri ve kadın çalışanlarımızın kapılarına astığımız kartlar ile dikkat çekmeye çalıştık. Farkındalık ayı boyunca Erzurum'da bulunan 3 alışveriş merkezinde stantlar kurarak halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Rektör Çomaklı, 31 Ekim'e kadar sosyal güvencesi olsun ya da olmasın tüm kadınlara mamografi tarama testi hizmeti verileceğini kaydetti.

PEMBE MASA BİRİMİ OLUŞTURULDU

Etkinlikler kapsamında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Poliklinik girişinde pembe masa oluşturuldu. Masada bulunan görevliler, hastaneye gelen kadınları meme kanseri konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı. Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin. meme kanserinin ülkemizde ve dünyada arttığına dikkat çekti. Türkiye'de 25 bin vaka bulunan meme kanserinde dünya genelindeki hasta sayısının 2 milyonu bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Şahin, erken teşhisin önemli olduğunu söyledi. Ekim ayı boyunca meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak için etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Şahin, pembe masanın yanı sıra muayene odasında görevli bir kadın doktorun isteyenleri ücretsiz olarak muayene edeceğini hem de kendini muayenenin yollarını öğreteceğini bildirdi.