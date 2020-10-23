Meme kanseri farkındalık ayında öğretim üyelerinden önemli mesajlar - Son Dakika

Meme kanseri farkındalık ayında öğretim üyelerinden önemli mesajlar

23.10.2020 13:22
Meme kanseri farkındalık ayında öğretim üyelerinden önemli mesajlar, System.String[]

İSTANBUL Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri, bin 351'incisini gerçekleştirdikleri 'Meme Konseyi'nin ardından, meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle önemli mesajlar verdi.

İSTANBUL Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri, bin 351'incisini gerçekleştirdikleri 'Meme Konseyi'nin ardından, meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle önemli mesajlar verdi.

İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Cabıloğlu,

"Kanser tanısında mamografinin en etkili yöntem olduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'de 40 yaş altı meme kanserini kendi 25 bin hastamızda inceledik. Yüzde 20 oranda görüyoruz. Bu oran Amerika'da yüzde 6. Buradan ikinci mesaj olarak genç kadınlarda da, kitleyle gelen 35 yaş üstü kadınlarda da mamografinin rahatça çekilebileceğini söylemek istiyorum" dedi.Meme kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle Ekim ayında tüm dünyada çeşitli etkinlikler yapılıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri de, 20 yılı aşkın süredir her hafta yaptıkları 'Meme Konseyi'nin, bin 351'inci toplantısında, meme kanserine farkındalık oluşturmak için bazı mesajlar verdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan öğretim üyeleri, meme kanserinin teşhis ve tedavisinde mamografinin önemine özellikle vurgu yaptı. Öte yandan uzmanlar, diğer ülkelere göre Türkiye'de 40 yaş altı kadınlarda da meme kanserine sıkça rastlandığının altını çizdi.

"MEME KANSERİ, KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ" Sağlık Bakanlığı'nın 40 yaş üstü her kadına, 2 yılda bir mamografi çektirmeyi önerdiğini ve en etkin tarama yönteminin mamografi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cabıoğlu, şunları söyledi: "Uzun yıllardır, yirmi yılı aşkın süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde genel cerrahiden, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisinden, radyolojiden, Patolojiden çok değerli hocalarımızla multidisipliner bu toplantıları gerçekleştirmekteyiz. Bugün bin 351'inci toplantımızı gerçekleştirdik. Aynı zamanda, bildiğiniz gibi Ekim ayı, 1-31 Ekim dünyada ve Türkiye'de memede farkındalık ayı. Çeşitli sosyal ve bilimsel etkinlikler yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Amerika'da her sekiz kadından birinde, Türkiye'de her 12 kadından birinde meme kanseri görülmekte. Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü. O yüzden bugün sizleri de davet ettik bu toplantımıza. Burada mamografinin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü medyada bazen yanlış algılar oluşturuluyor halkın üzerinde. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı kırk yaşından sonra her iki yılda bir mamografi kontrolleri öneriyor. Elimizdeki en etkin tarama aracı mamografi. ve bunun zarar ve karını ortaya koyduğumuz zaman, çok basit şekilde özetlemek gerekirse radyasyon riski New York- İstanbul arası on saatlik bir uçak yolculuğuna eş diyebiliriz. Yani topluma yanlış mesajlar verilmesin. Kadınlarımız mamografiden çekinmesin."

"TÜRKİYE'DE 40 YAŞ ALTI MEME KANSERİ YÜZDE 20 ORANINDA"Türkiye'de 40 yaş altı kadınlarda da meme kanserine rastlanabildiğini vurgulayan Cabıoğlu,"Bugün bu toplantıda dikkati çeken ikinci husus; 15 hastayı tartıştık, bunlardan 3 tanesi kırk yaş altıydı. Sonuç olarak, bir şikayet üzerine gelen kadınlarda biz, 35 yaşından itibaren ya da öngördüğümüz hastalarda daha da genç yaşta mamografi çektirmekteyiz. Kanser tanısında mamografinin en etkili yöntem olduğunu bir daha vurgulamak istiyorum. Türkiye'de 40 yaş altı meme kanserini kendi 25 bin hastamızda inceledik. Yüzde 20 oranda görüyoruz. Bu oran Amerika'da yüzde 6. Buradan ikinci mesaj olarak genç kadınlarda da, kitleyle gelen 35 yaş üstü kadınlarda da mamografinin rahatça çekilebileceğini söylemek istiyorum. Kovid döneminde gerçekten herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Fakat şikayeti olan bayanların da mutlaka bizlere başvurmaları gerekiyor. Maalesef  Mart ve Haziran arasındaki dönemde insanlar hastanelere başvurmaktan çekindikleri için bize hep Haziran sonrası gecikmiş evrelerde kanser hastaları başvurdu. O yüzden vermek istediğimiz en önemli mesaj da, memede kitle ve kanser belirtileri gösteren hastalarımız lütfen hastanelere başvurmaktan çekinmesinler. Bizler gördüğünüz gibi pandemi döneminde de tabii maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, görevimizin başındayız" şeklinde konuştu.

"ERKEN TEŞHİSİN HAYAT KURTARDIĞINI UNUTMAYALIM"İstanbul Tıp Fakültesi Meme Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu da toplantı sonunda değerlendirmelerde bulundu. Erken teşhisin hayat kurtardığını dile getiren Müslümanoğlu, şöyle konuştu: "Tabii ki bu bizim farkındalık için yaptığımız bir toplantı değil. Zaten her hafta yaptığımız, bu hafta da bin 351'incisi olan bir toplantı. 30 yıldır da toplanıyoruz. Hastaların tedavilerini ve nasıl bir yol izleyeceklerini tartışıyoruz. Ama Farkındalık Ayı için özellikle bugün sizleri de davet ettik. Farkında olmak ne getiriyor bize? Bir kere şunu söyleyeyim, erken teşhisin hayat kurtardığını hiç unutmayalım. Meme kanserinde de erken teşhis için en önemli yöntemin mamografi olduğunu, mamografinin zararı olmadığını bilmemiz gerek. Meme kanseri ile ilgilenen insanların bunu bilmesi çok önemli, meme kanseri ile ilgilenmeyen kişilerin de verdiği mesajları hiç ciddiye almasın halkımız. Bizim en önemli noktamız, bu konuyla ilgilenmeyen ya göğüs hastalıkları uzmanı ya da kardiyolog gibi birtakım öğretim üyeleri tarafından, mamografiye karşı bir isteksizlik doğuruldu. Açıkça belirtmek istiyorum ki zarar verdiler bu konuya. Ama şunu bilelim, erken teşhis hayat kurtarır ve mamografi de bunun için en doğru yöntemdir."

"KORKMASINLAR, MASKELERİNİ TAKSINLAR VE MESAFEYE UYARAK KLİNİKLERİMİZE BAŞVURSUNLAR"Pandemi döneminde hastanelere gelmekten çekinen vatandaşlara uyarılarda bulunan Müslümanoğlu, "Eğer tavsiye edilen kurallara uyarsak ki biz de burada onlara uyuyoruz ve talebelerimizle hastalarımıza da eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bizde de pandemi açısından öyle herkesi engelleyecek boyutta bir problem yok henüz. O nedenle biz hastalarımıza diyoruz ki gelin, zaten kontrol hastası almıyoruz. Problemi olan hastaları alıyoruz. Onları da gayet güzel değerlendirip tedavilerini yönlendiriyoruz. Korkmasınlar, maskelerini taksınlar ve mesafeye uyarak kliniklerimize başvursunlar. Bunu da bu süreçte hep kontrol ettik. Radyoterapiye günde yirmi veya otuz kişi alınıyor, kemoterapi hakeza öyle, ameliyatlarımız da öyle. Böyle olunca hastalık konuşunsa patlama olacak m ya da sorunlar yaşayacak mıyız diye düşündük fakat açıkçası ciddi sorunlar yaşamadık. Hastalar da bütün ekip de daha titiz davranıyorlar. O nedenle korkulacak hiçbir şey yok şu anda. Önlemlerimizi alarak tedavilerimizi aynen yapıyoruz" dedi.

"KENDİ KENDİLERİNİ ARADA KONTROL ETMEYİ İHMAL ETMESİNLER"Kadınların kendi kendilerini arada kontrol etmeleri gerektiğini ve aile hikayelerinde kanser varsa, kontrollerini aksatmamaları gerektiğini anlatan Müslümanoğlu, "Biz burada bir mesaj verirken insanları ne çok korkutmak lazım ne de çok gevşetmek lazım. Yani hepimizin sağlığımıza özen göstermemiz gerek ve bunlardan biri de en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanseri. Türkiye'de genç nüfus fazla ve gelişmiş ülkelere kıyasla gençlerde daha sık görüyoruz. O nedenle kendi kendilerini arada kontrol etmeyi ihmal etmesinler. Farklı bir şey bulduklarında ki bunun illa kitle olması şart değil, mutlaka hekime başvursunlar. Mamografiden korkmasınlar. Aile hikayelerinde kanser varsa mutlaka ailesinde görülen yaştan daha erken hekim kontrolüne girsinler. Hakikaten erken teşhis hayat kurtarıyor ve o zararlı ilaç tedavilerine de gerek kalmıyor. Bunu hiç ihmal etmeyelim, korkmayalım ama dikkat edelim. Gerçekten okuyan kesimde bir direnç gelişti. Bunu oluşturanlar büyük bir sorumluluk altında. Biz mamografinin hiçbir zararı olmadığını ve en önemli teşhis metodu oluğunu bir kez daha vurgulayalım. Kadınlarımızı da yanlış yönlendirmelerden uzak durmaya çağırıyorum, Sağlık Bakanlığı ve fakülteler ne diyorsa ona uysunlar" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Meme kanseri farkındalık ayında öğretim üyelerinden önemli mesajlar
Meme kanseri farkındalık ayında öğretim üyelerinden önemli mesajlar
Meme kanseri farkındalık ayında öğretim üyelerinden önemli mesajlar
Meme kanseri farkındalık ayında öğretim üyelerinden önemli mesajlar
Meme kanseri farkındalık ayında öğretim üyelerinden önemli mesajlar

Tıp Fakültesi, Meme Kanseri, İstanbul, Kanser, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Meme kanseri farkındalık ayında öğretim üyelerinden önemli mesajlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Lokantada birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklar havada uçuştu İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir
3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi 3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi         
13:12
Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor         
12:56
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler         
11:41
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin         
11:16
Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı         
10:53
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 13:43:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meme kanseri farkındalık ayında öğretim üyelerinden önemli mesajlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei