Son Dakika Haberleri: Meme Kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi
Son Dakika Güncel Meme Kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

Meme Kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

34 dakika önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi meme kanseri farkındalık etkinliğinde buluştu.

Meme Kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi meme kanseri farkındalık etkinliğinde buluştu.


Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç'in öncülük ettiği etkinliğe, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun eşi, İlce Sağlık Müdürü Dr.Esma Gursoy, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay ve eşi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Söke Genç İs İnsanları Derneği, Söke Kadın Sığınma Evi Yönetimi, Söke Kent Konseyi, partilerin Kadın Kolları Yönetimi, Söke Eğitim Vakfı Yönetimi, akademik ve idari personelin yanı sıra Söke halkın da çok sayıda kadın katılım gösterdi.


Meme kanserinin erken teşhisine dikkat çekilerek farkındalık oluşturulan anlamlı etkinlikte fakülte bahçesine pembe bir klasik araba da getirildi. Etkinlikte konuşan Dekan Prof. Dr. F. Neval Genç her kanser türünde ve özellikle meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğundan bahsederek, yarısı kız öğrencilerden oluşan fakültede böyle bir etkinlik ve bilgilendirme ile konuya dikkat çekmek istediklerini söyledi.


Etkinlikte ayrıca ADÜ Genç Kızılay'ın İşletme Fakültesi grubu da, çiçek dikme ve bir bisikleti günün anısına boyayıp balonla süsleme etkinliği yaptı. - AYDIN

Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:32 Kaynak: İHA
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