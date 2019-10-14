Son Dakika Haberleri: "Meme Kanseri" farkındalık paneli düzenlendi
Son Dakika Yaşam 'Meme Kanseri' farkındalık paneli düzenlendi

"Meme Kanseri" farkındalık paneli düzenlendi

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Meme Kanseri" farkındalık panelinde, katılımcılara meme kanseri hakkında bilgiler verildi.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Meme Kanseri" farkındalık panelinde, katılımcılara meme kanseri hakkında bilgiler verildi.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, alanında uzman konuşmacılar, meme kanserinde risk faktörleri ve belirtileri, tanısı, tedavisi ve kanserde beslenme gibi birçok başlıkta konular anlattı.


Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirilen panelde; Bilecik Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Deniz Kahraman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tıbbi Genetik Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Onur Eroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Sinem Tunçer Gurbanov ile Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti Didem Uçak, katılımcılara bilgiler aktardı.


Panelin sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, konuşmacılara çiçek ve kahve fincanı takımı hediye ederek, verdikleri bilgiler için teşekkür etti. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:58 Kaynak: İHA
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