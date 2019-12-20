Meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı

6 saat önce

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı toplum sağlığı merkezi ile işbirliği yaparak tekstil ve konfeksiyon atölyelerinde çalışan kadınlara ve genç kızlara "Erken tanı hayat kurtarır" Projesi kapsamında meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı toplum sağlığı merkezi ile işbirliği yaparak tekstil ve konfeksiyon atölyelerinde çalışan kadınlara ve genç kızlara "Erken tanı hayat kurtarır" Projesi kapsamında meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı.


Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Emine Çiftçi, toplum sağlığı merkezinde görevli Ebe Şengül Kayaalp ve Serap Çelik tarafından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tekstil ve konfeksiyon atölyesinde çalışan yaklaşık 200 kadına meme kanseriyle alakalı eğitimler verildi.


Eğitimlere devam ettiklerini belirten Başkan Emine Çiftçi, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yüzlerce kadın ve genç kıza eğitimler veriyoruz. Özellikle eğitimler sonrasında geri dönüşler çok iyi. Hatta meme kanserinden şüphelenilen bazı hastaların tedavisi için sağlık merkezlerine yönlendirildiğini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.


Adıyaman Sağlık Müdürlüğüne bağlı toplu sağlığı merkezinde görevli Ebe Şengül Kayaalp ve Serap Çelik tarafından verilen eğitimlerde meme kanserindeki erken teşhisin önemine değinildi.


Sinevizyon ile görsel bir eğitim veren Ebe Şengül Kayaalp, bütün kadınların meme kanserine yakalanma riski taşıdığına dikkat çekerek,"Her şey ailede başlıyor. Ailede meme kanseri geçmişi olan, erken adet görme, menopoz, alkol ve sigara alımı, radyasyon, genç doğum yapma gibi faktörler meme kanserine yakalanma oranını arttırmakta. Kadınlar Öncelikle memeyi tanımalı ve memelerde oluşan değişikliklerde erken tanı yapmaları önemlidir. Erken tanı için bir kadın ergenlik dönemine girdiğinden itibaren kız çocuklarına öğretecekleri ilk şey, kendi vücudunu tanımasıdır. Bunun ayıp bir şey olmadığını bugün aldığınız bilgiler doğrultusunda çevrenizde bu konu hakkında bilgisi olmayan bayanlara da ne yapması gerektiğini öğretin. Ayrıca Adıyaman'da hizmet veren Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi (KETEM) her zaman gelebilir kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Bizler sizin sağlığınız çalışıyoruz. Sizlerde asla kendinizi ve sağlığınızı ihmal etmeyin" diye konuştu.


Ebe Serap Çelik ise, daha sonra model meme üzerinde kadınların kendi kendine nasıl kontrol yapması gerektiğini, belirtilerin nasıl tespit edildiği konusunda uygulamalı eğitimler verdi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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