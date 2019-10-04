Meme kanseri hastaları ve ünlüler' 5 ekim'de Pembe festival'de buluşuyor

İki gün sürecek olan Pembe Festival'e aynı zamanda ünlü isimler de konuk olacak. Meme kanserini yenen sevilen sanatçılar meme kanseri serüvenlerini anlatırken, Psikiyatrist- Yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ve 'Hayat Cesurlara Torpil Geçer' kitabıyla hayli ses getiren Bircan Yıldırım katılacakları söyleşilerle hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelecekler. Festivalin bir diğer önemli etkinliği ise, moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı'nın yapacağı, kadın sağlık habercilerinin konuşmacı olarak katılacağı 'Medyada Meme Sağlığı' söyleşisi olacak.

Pembe Festival'in ilk gününe, meme kanserini yenen ünlü oyuncuların da katılacağı 'KADIN GÖZÜYLE MEME SAĞLIĞI' söyleşisi ve Işıl Yücesoy konseri damga vuracak. MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Büyükgönenç'in yöneteceği söyleşiye ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, Yıldız Kültür, Zuhal Yalçın ve genç oyuncu Hande Katipoğlu katılacak. Söyleşinin ardından ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, sevilen şarkılarını 'Zamansız Şarkılar' konserinde hasta ve hasta yakınları için seslendirecek.

PSİKİYATRİST-YAZAR GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NDAN

KADER MOTİFİ SÖYLEŞİSİ

Pembe Festival'in ilk gününün merakla beklenen diğer söyleşisinin konuğu, Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi İstanbullu Gelin'in de senaristi olan, kitapları çok satan Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu... Moderatörlüğünü NTV program sunucusu Berfu Güven'in yapacağı KADER MOTİFİ söyleşisinde Dr. Gülseren Budayıcıoğlu 'Geçmişte Yaşananların Meme Kanseri Oluşumundaki Rolü'nü anlatacak. Ünlü psikiyatrist- yazar, söyleşinin ardından okuyucuları için kitaplarını imzalayacak.

ÜNLÜ YAZAR BİRCAN YILDIRIM DA PEMBE FESTİVAL'DE

Pembe Festival'in ikinci gününde meme kanseri tanısı almış hasta ve hasta yakınları, 2019'un çok satan kitaplarından 'HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER'in yazarı Bircan Yıldırım ile bir araya gelecek. NTV Haber Spikeri Özlem Sarıkaya Yurt'un moderatörlüğünü üstleneceği söyleşinin ardından Yazar Bircan Yıldırım, çok sevilen kitabını okurları için imzalayacak.

MEME KANSERİ FARKINDALIK TURU İLE TÜRKİYE TURUNA ÇIKAN MOTORSİKLETLİ KADIN GÜLÇİN SÖĞÜT DE PEMBE FESTİVAL'DE

Gülçin Söğüt...

Altı yıl önce kurumsal hayatı bırakıp, bir sırt çantasıyla dünyayı keşfetmek için yola çıktı, önce hayatının aşkıyla, ardından meme kanseriyle tanıştı... Kanseri yendi, şimdi farkındalık yaratmak için Hollandalı eşiyle köy köy, kasaba kasaba dolaşarak meme kanserini ve erken teşhisin önemini anlatıyor. Gülçin Söğüt, altı yıl önce çıktığı yolculuktan bugüne dek yaşadıklarını, moderatörlüğünü Özsel Tortop'un yapacağı söyleşide Pembe Festival konukları için anlatacak.

GAZETECİ-YAZAR FATİH ALTAYLI SORACAK KADIN SAĞLIK HABERCİLERİ YANITLAYACAK!

Pembe Festival'in son gün etkinliklerinden biri de MEDYADA MEME SAĞLIĞI söyleşisi.. Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı'nın yapacağı söyleşiye Habertürk HT Sağlık programı sunucusu Ceyda Erenoğlu, NTV Yaşasın Hayat programı sunucusu Melda Yücel Kocaalp, Sağlıkta Gündem Genel Yayın Yönetmeni Sibel Güneş ve 24 TV Sağlık Merkezi programı sunucusu Meral Karadağ katılacak.

Festivalde sosyal oturumların yanı sıra meme kanseri ve tedavisine ilişkin alanında uzman hekimlerin katılacağı, hasta ve yakınlarını bilgilendirmeye yönelik çok sayıda bilimsel oturum da gerçekleştirilecek. Ayrıca meme kanseri tedavisi görmüş hastalar ve yakınları için renkli atölye çalışmaları da yapılacak. Katılımcılar 3 boyutlu gözlükle sanal meme muayenesi yapabilecek, Gülşah Demir ile tişört tasarlayabilecek, Atölye Green Life uzmanlarıyla terrarium tasarım atölyesine katılabilecekler.