Son Dakika Haberleri: Meme kanseri hastaları ve ünlüler Pembe Festival'de buluşuyor
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Meme kanseri hastaları ve ünlüler Pembe Festival'de buluşuyor

2 saat önce

İki gün sürecek olan Pembe Festival'e aynı zamanda ünlü isimler de konuk olacak.

Meme kanseri hastaları ve ünlüler Pembe Festival'de buluşuyor, System.String[]

İki gün sürecek olan Pembe Festival'e aynı zamanda ünlü isimler de konuk olacak. Meme kanserini yenen sevilen sanatçılar meme kanseri serüvenlerini anlatırken, Psikiyatrist- Yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ve 'Hayat Cesurlara Torpil Geçer' kitabıyla hayli ses getiren Bircan Yıldırım katılacakları söyleşilerle hasta ve hasta yakınlarıyla bir araya gelecekler. Festivalin bir diğer önemli etkinliği ise, moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı'nın yapacağı, kadın sağlık habercilerinin konuşmacı olarak katılacağı 'Medyada Meme Sağlığı' söyleşisi olacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:41 
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