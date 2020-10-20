Meme kanseri için "geç olmadan" farkındalık projesi - Son Dakika

Meme kanseri için "geç olmadan" farkındalık projesi

20.10.2020 09:01
Meme kanseri için

İç ve ev giyim markası SUWEN, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği (Pİ) ile 'İçindeki Seni Koru' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında meme kanseri tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekiyor.

İç ve ev giyim markası SUWEN, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği (Pİ) ile 'İçindeki Seni Koru' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında meme kanseri tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekiyor. Marka proje kapsamında Ekim ayı boyunca mağazalardan satın alınan her bir ürünle, meme kanseri teşhisi konulan kadınların ameliyat ve tedavi masraflarının karşılanmasında, dernek aracılığıyla destek olacak.

Son yıllarda özellikle artan meme kanseri ile ilgili farkındalık projelerine bir yenisi daha eklendi. 15 yıldır iç giyim ve ev giyim ürünleriyle alternatifler sunan Suwen, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği (Pİ) ile meme kanseri tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekmek amaçlı bir sosyal sorumluluk projesine başladı. Elle muayene ile erken tanının önemine dikkat çekilen projede Suwen, mağazalarında her bir ürüne takılan 'İçindeki Seni Koru' farkındalık etiketiyle tüketicilerini bilinçlendiriyor. Etiketin üzerinde bulunan QR kod telefon kamerasına tutulduğunda, her kadının kendini elle nasıl muayene edebileceğini anlatan Pİ Kadın Kanserleri Derneği tarafından hazırlanan bilinçlendirme videosu izlenebiliyor.

Her bir ürün tedaviye destek olacak

Pİ Kadın Kanserleri Derneği ile başlatılan farkındalık projesiyle kadınlar bilinçlendirilirken, Ekim ayı boyunca 35 ildeki 102 Suwen mağazasından satın alınan her bir ürünle, meme kanseri teşhisi konulan kadınların ameliyat ve tedavi masraflarının karşılanmasına destek olunacak.

2014 yılından bu yana kanserle mücadele eden kadınların tanı ve tedavi sürecinde, sonrasında en önemli destekçileri olan Pİ Kadın Kanserleri Derneği ülkemizdeki kanser istatistiklerine dikkat çekiyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 70 bin kadının farklı kanser türleri nedeniyle tanı aldığını ve bu kanserler içinde en sık rastlanan türün meme kanseri olduğunu vurguluyor. Ülkemizde meme kanseri ile mücadele veren kadınların arasına her yıl yaklaşık 18 bin kadın katılıyor.

Suwen, mağazaları dışında da sosyal medya hesaplarında başlattığı iletişimle meme kanserinin farkındalığına dikkat çekiyor. Yine sosyal medya hesaplarından Acıbadem Sağlık Grubu uzman doktorlarının meme kanserinde tanı ve tedavideki gelişmeleri anlattığı farklı söyleşiler düzenliyor. Ayrıca takipçilerine, Meme Kanseri Check- Up paketi hediye ediyor.

"Meme kanseri tedavi süreçlerini destekliyoruz"

Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk proje ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Uzmanlık alanımız olan 'Sütyen'; yaş, beden, tarz fark etmeksizin tüm kadınların göğüs formunun korunması ve istenilen görünümün yakalanması için tasarlanan bir ihtiyaç ürünü. Biz de 2005 yılından bu yana fonksiyon, rahatlık ve kaliteyi önceliğimiz alarak kadınları doğru ürünle bir araya getiriyoruz. Ürünlerimizin yanı sıra yüzde 90 kadın çalışan oranımızla, yine kadınların tasarlayıp ürettiği ürünlerimizi kadınlarla buluşturuyoruz. Kadınlarla birlikte büyüyen bir marka olarak, bu yıl Ekim ayında Pİ Kadın Kanserleri Derneği ile oluşturduğumuz ortak farkındalık projesiyle meme kanseri için erken tanının önemine dikkat çekiyor ve meme kanseri tedavi süreçlerini destekliyoruz" dedi.

Pi Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş ise Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda toplumun dikkatini çekmek ve kanserle mücadele eden kadınlara yönelik sağlanacak olan bu destekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü. Kanserle mücadelesinde kadının yanında olmak, onların mücadelesine katkıda bulunmak için yola çıkmış bir derneğiz. Dernek olarak meme kanserine karşı da farkındalık çalışmaları yapıyoruz ve maddi ihtiyacı olan hastaların tedavi sürecinde onlara destek sağlıyoruz. Suwen ile birlikte yürüttüğümüz bu proje; pek çok kadının meme kanserinin farkına varmasına yol açacak, daha çok sayıda kadın kendi kontrollerini önemseyecek, bazıları da erken tanı şansı yakalayacak. Biliyoruz ki, meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Yeni bilimsel yöntemler, meme kanserinde tedavi başarısını yüzde 90'lara çıkarabiliyor. Onun için kadınlar kendi sağlıklarına önem vermeliler, sahip çıkmalılar." - İSTANBUL

Meme kanseri için geç olmadan farkındalık projesi
Meme kanseri için geç olmadan farkındalık projesi

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Meme Kanseri, Kadın, Pi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meme kanseri için 'geç olmadan' farkındalık projesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Beykoz'da bir otobüs alev alev yandı Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi Belhanda ve Feghouli ceza mı aldı? Fatih Terim yanıtladı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var         
08:47
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
08:31
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor         
07:47
Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü Çukur'da Çağatay Erdenet sürprizi! Nejat İşler, diziye geri döndü         
07:21
Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor         
00:43
Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 09:15:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meme kanseri için "geç olmadan" farkındalık projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei