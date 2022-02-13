Meme kanseri kedinin vücudundan 1 kiloluk tümör alındı - Son Dakika

ADANA'da meme kanseri teşhisi konulan tekir cinsi kedi, vücudundaki 1 kilogramlık tümörün ameliyatla alınmasından sonra sağlığına kavuştu. Sahibi Melda Vatansever (26) 'Gümüş' adını verdiği kedisinin çok riskli bir ameliyat sonucu hayata tutunduğunu belirterek, "Vücudundan çıkan tümörü görünce şok oldum. Çok büyüktü. Meme kanseri, hayvanlarda da dikkat edilmesi gereken bir hastalıkmış. Biz bunu Gümüş'le öğrendik" dedi.

Ev kadını Melda Vatansever, 2020'nin mart ayında sokakta bulduğu tekir cinsi felçli bir kediyi sahiplendi. 'Gümüş' ismini verdiği kedisinin 2 ay önce meme loblarında büyüme olduğunu fark eden Vatansever, bir süre bekledi. Büyümenin geçmemesi ve hızla artması üzerine telaşlanan Vatansever, merkez Seyhan ilçesindeki Veteriner Hekim Mete Betin'e ait kliniğe başvurdu. Vatansever'in kedisine meme kanseri teşhisi konuldu. Büyük üzüntü duyan Vatansever, tek çözümün ameliyat olduğunu öğrendi. 3 kilogram ağırlığında olan Gümüş, 6 Şubat'ta ameliyat edildi ve vücudundan yaklaşık 1 kilogramlık tümör çıkarıldı. Operasyon sonucu meme kanserini atlatan Gümüş, hızla sağlığına kavuştu.

'TÜMÖRÜ GÖRÜNCE ŞOK OLDUM' Ameliyat günü kedisini kaybetme ihtimali nedeniyle çok korku yaşadığını ifade eden Melda Vatansever, ameliyatı gerçekleştiren Mete Betin'e teşekkür etti. Gümüş'e teşhisin konulduğu ilk gün büyük üzüntü yaşadığını ve araştırma yapınca umudunun azaldığını dile getiren Vatansever "Neyse ki ameliyat çok başarılı geçti. Gümüş'ün vücudundan çıkan tümörü görünce şok oldum. Çok büyüktü. Meme kanseri, hayvanlarda da dikkat edilmesi gereken bir hastalıkmış. Biz bunu Gümüş'le öğrendik. Çok riskli durumdaydı. Ameliyat sırasında ölme riski vardı ama kızım tamamen sağlığına kavuştu" dedi. 3 KİLOGRAM KEDİDEN 1 KİLOGRAM TÜMOR ÇIKTI

Gümüş'ün kliniğine geldiğinde halsiz ve ağrıları olduğunu belirten Veteriner Hekim Mete Betin ise tetkikler sonucu kısa sürede meme kanseri teşhisi koyduklarını söyledi. En büyük sıkıntının meme loblarında şişiğin çok büyük olmasından kaynaklandığını anlatan Betin "Çünkü Gümüş 3 kilogram ağırlığındaydı. Hafif denilebilecek bir kedi. Vücudunda onun 3'te biri ağırlığında neredeyse 1 kilogram olan bir tümör vardı. Riskli bir ameliyattı ama başarılı geçti. Tümörü tamamen temizledik. Sağlığına kavuştu. İnsanlar evcil hayvanlarının meme loblarını zaman zaman kontrol etmeli ve herhangi bir şişlik ya da sertlik hissettiklerinde veteriner hekime başvurmalılar" diye konuştu.