Son Dakika Haberleri: Meme Kanseri "Merakına Yenilsin" Halk Buluşmaları Forum Aydın'da başlıyor
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Meme Kanseri "Merakına Yenilsin" Halk Buluşmaları Forum Aydın'da başlıyor

46 dakika önce

Özel bir ilaç firması ile Kanser Savaşçıları Derneği işbirliği ve Forum Aydın'ın desteği ile hayata geçirilen "Merakına Yenilsin" buluşmaları hastalar, hasta yakınları ve halkla bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Meme Kanseri

Özel bir ilaç firması ile Kanser Savaşçıları Derneği işbirliği ve Forum Aydın'ın desteği ile hayata geçirilen "Merakına Yenilsin" buluşmaları hastalar, hasta yakınları ve halkla bir araya gelmeye hazırlanıyor.


Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, meme kanseri farkındalığını artırmak ve hastalıkla ilgili soru işaretlerini uzman onkolog ve cerrahların paylaşacağı doğru ve güvenilir bilgilerle gidermek üzere hayata geçirilen "Merakına Yenilsin" halk buluşmaları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilen Ekim ayında Forum Aydın'da ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. Özel bir ilaç firması ile Kanser Savaşcıları Derneği işbirliği ve Forum Aydın'ın desteğiyle organize edilen buluşmalarda, kansere yakalanan her dört kadından birinin mücadele ettiği meme kanserinde teşhisten tedaviye tüm hastalık sürecine yönelik önemli bilgiler paylaşılacak.


Ekim ayında her ile özel olarak belirlenen uzman onkolog ve cerrahların katılımı ve Dr. Sabri Barutca ve Hedef Özgün'ün moderatörlüğünde 5 Ekim Cumartesi günü saat 11: 00-12: 00 arasında Forum Aydın'da düzenlenecek buluşmalara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:17 Kaynak: İHA
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