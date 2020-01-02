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Meme kanseri teşhisinde yapay zeka doktorları geçti: Hata oranı neredeyse 4 kat azaldı
6 saat önce
Teşhis koymada büyük bir başarıya imza atan yapay zekanın mamogramları inceleyerek çıkarttığı sonucun tek bir doktorun koyduğu teşhisten daha doğru olduğu gözlemlendi
Meme kanserine karşı mücadelede bilim insanları yapay zeka sayesinde önemli bir zafer kazandı. Google Health'de ve İngiltere'de Imperial College London Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı yaklaşık 29 bin kadının mamografi görüntülerini inceleyebilen yapay zeka geliştirdi.
Teşhis koymada büyük bir başarıya imza atan yapay zekanın mamogramları inceleyerek çıkarttığı sonucun tek bir doktorun koyduğu teşhisten daha doğru olduğu gözlemlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:37
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