Son Dakika Haberleri: "Meme Kanseri ve Korunma" konferansı
Son Dakika Güncel 'Meme Kanseri ve Korunma' konferansı

"Meme Kanseri ve Korunma" konferansı

18 dakika önce

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, meme kanseri ve korunma yolları hakkında konferans düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, meme kanseri ve korunma yolları hakkında konferans düzenlendi.

Toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "Meme kanseri ve korunma" konferansı, Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, yaptığı sunumda erken teşhis sayesinde hastalığın yüzde 98 oranında tedavi edilebildiğini aktardı.

Karabulutlu, pembe kurdelenin de meme kanserine dikkat çeken sembol olarak gösterildiğini anımsattı.

Konferansın sonunda ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim tarafından Karabulutlu'ya teşekkür belgesi verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:04 Kaynak: AA
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