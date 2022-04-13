Meme kanserinde erken tanı tedavide başarı sağlıyor - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, meme kanserinde erten tanının tedavide başarı oranını artırdığını söyledi.

Tokuç, AA muhabirine, 2020 yılında dünyada 50 milyon kişiye kanser hastalığı tanısı konulduğunu belirtti.

Çevresel faktörler ve alışkanlıklar gibi etkenlerin kanser hastası sayısını her geçen yıl artırdığını aktaran Tokuç, "Gelişmekte olan ülkelerde kanser oranlarının daha yüksek olduğu görülüyor. Dünyadaki ölümlerin büyük kısmını kanserler oluşturuyor. En çok görülen kanser türü ise meme kanseri. Kanserlerin yüzde 12'sinin meme kanseri oluşturuyor. En öldürücü olanı ise akciğer kanseri." dedi.

Tokuç, Türkiye'de kanser oranlarının da yüksek olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu konuda yapılan çalışmalara göre, dünyada her beş kişiden biri yaşamının bir döneminde kanserle tanışacak. Bunlardan da on kişiden biri kanser nedeniyle yaşamını kaybedecek. Böyle olunca kanser bizim için önemli. Kanser önlenebilir bir hastalık. Uygun önlemleri aldığımızda oluşmasını engelleyebiliriz. Tütün, kanser yapıcılığı 40-50 yıl önce bilim insanlarınca kanıtlanmış ilk madde. Tütünle mücadelemiz devam ediyor. Sigara içmeyi önleyebilirsek akciğer kanserlerinin büyük oranda önüne geçeceğiz."

Tokuç, hava kirliliğinin de kansere neden olduğunu dile getirdi.

Hava kirliliğinin en önemli kanserojenlerden olduğunu aktaran Tokuç, "Bunun önüne geçebilirsek kanserlerin önüne geçeceğiz. Bunun dışında kişisel önlemler de önlemli. Kanser hastalığında erken tanı konulduğu zaman pek çok kanser türü tedavi edilebiliyor. Ölümlerin önüne geçilebiliyor ya da yaşama süresi uzatılabiliyor." dedi.

Prof. Dr. Burcu Tokuç, şunları kaydetti:

"Özellikle meme kanserleri erken dönemde tedavi edebiliyor. Kendinden şüphelenip herhangi bir bulgu olup olmadığını kadınlara öğrettiğimizde meme kanserlerinin büyük oranda önüne geçeceğiz. Çünkü kolayca ulaşabildikleri yerlerde eğer memesinde bir kitle, bir değişiklik fark ederse, memede kitle varsa hemen mamografi için başvurabilir. Hem muayene, hem mamografi, hem ultrason artık hemen hemen tüm devlet hastanelerinde yapılıyor. Erken dönemde tanı konulduğunda çok başarılı tedaviler yapılabiliyor. O yüzden de halkı bilinçlendirmek, kadınları bu konuda eğitmek, erken tanı için bu merkezlere yönlendirmek çok önemli."