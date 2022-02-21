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Meme kanserinde erken tanı ve tedavi yaşam kalitesini etkilemeden şifa veriyor - Son Dakika

Meme kanserinde erken tanı ve tedavi yaşam kalitesini etkilemeden şifa veriyor

21.02.2022 09:37

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, meme kanserinde erken tanı ve tedaviyle hastaların yaşam kalitesi etkilenmeden sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, meme kanserinde erken tanı ve tedaviyle hastaların yaşam kalitesi etkilenmeden sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Prof. Dr. Sezer, AA muhabirine meme kanserinde erken tanı ve tedavi yöntemlerinin hastalığın iyileşmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Bilim insanlarının merakı ve ihtiyaca yönelik çalışmalarıyla başarılı yöntemlerin geliştirildiğini dile getiren Sezer, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri için de faydalı tedavi yöntemlerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Sezer, ilaç endüstrisi ve sağlık sektörünün meme kanserinin tedavisi üzerine kapsamlı çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Meme kanseri tedavisinde cerrahi teknikler her gün gelişiyor. Hastaya zarar vermeden en iyi tedaviyi yapmak için çalışılıyor. Örneğin kadınların memesini kaybetmemesi silikon cerrahisi, implant cerrahisi, onkoplastik cerrahi alanında çalışmalar yapılırken, radyasyon onkolojisi alanında çalışan akademisyenler kendi konularında çalışmalar yapıyor. Halk arasında bilinen akıllı ilaçlar, hormon tedavisi gibi tedavilere her gün yenisi ekleniyor."

Sezer, kadınların meme kontrollerini aksatmadan yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Kontrollerin düzenli olmasının erken tanıyı sağladığını anlatan Sezer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meme kanserinde erken tanı ve tedaviyle hastanın neredeyse yaşamını etkilemeyecek bir düzeye geliniyor. Eğer erken dönemde yakalanmış bir hasta tedavi edilirse hayatını etkilemeyecek düzeyde sağlığına kavuşur. Şu an yapılan tedaviler bu anlamda gelişmiş durumda. Tümörü ne kadar erken yakalarsak cerrahi onkolojinin yanında organ kaybının da önüne geçilme ihtimali oluyor. Meme koruyucu cerrahi yapabiliyoruz. Bu çok önemli. Meme çok önemli bir organdır. Meme annelik demektir, meme dış görünüştür."

Meme kanserinde erken tanı ve tedavi yaşam kalitesini etkilemeden şifa veriyor
Meme kanserinde erken tanı ve tedavi yaşam kalitesini etkilemeden şifa veriyor
Meme kanserinde erken tanı ve tedavi yaşam kalitesini etkilemeden şifa veriyor

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Trakya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Genel Cerrahi, Tıp Fakültesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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