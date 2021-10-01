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MEME KANSERİNDE, KORKUTAN ARTIŞ - Son Dakika

MEME KANSERİNDE, KORKUTAN ARTIŞ

01.10.2021 10:55

BURSA'da Op. Dr. Coşkun Özer, "2018 yılına baktığımızda, ülkemizde 18 bine yakın meme kanseri tanısı vardı.

BURSA'da Op. Dr. Coşkun Özer, "2018 yılına baktığımızda, ülkemizde 18 bine yakın meme kanseri tanısı vardı. 2021 yılında bu sayı 30 binlere dayandı. Günümüzde 30'lu 40'lı yaşlarda bu hastalık ciddi bir şekilde artmaya başladı. Erken tanı ve taramalarla 100 hastadan 98'ini kurtarabilmekteyiz" dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer, ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması nedeniyle açıklamalarda bulundu. Meme kanseri yaşının düştüğünü ve tanı sayılarının her geçen yıl katlanarak arttığını belirten Dr. Özer, genellikle hastaların memede eline gelen kitle nedeniyle kendilerine başvurduklarını belirterek, "Memede gamzeleşme, kızarıklık, sertleşme, çap uyumsuzluğu veya akıntı nedeniyle bize başvururlar. Bizler de her yıl ekim aynını meme kanseri ayı ilan edip, çeşitli yerlerde seminerler, bilgilendirmeler ve kendi kendine meme muayenesini anlatmaktayız. Kadınlarımız artık 20 yaşından itibaren kendi kendine meme muayenesini yapmakta. En ufak bir farklılıkta bizlere başvurup muayenesini olmaktadırlar" dedi.

'ERKEN TANIYLA 100 HASTADAN 98'İNİ KURTARABİLİYORUZ'

Meme kanseri tanı sayıları hakkında bilgi veren Dr. Özer, "Şu an maalesef kadınlarda en sık görülen kanser türü ve bu sayı giderek artmaktadır. 2018 yılına baktığımızda, ülkemizde 18 bine yakın meme kanseri tanısı vardı. 2021 yılında bu sayı 30 binlere dayandı. Ama yüzümüzü güldüren sonuçlarımız var. Giderek hasta sayımız artıyor ama bu hastalıktan kurtulan hastalarımızın sayısı da artmaktadır. Eskiden bu hastalıktan 100 hastadan 40 tanesini iyileştirebiliyorduk. Şu anda ise erken tanı ve taramalarla 100 hastadan 98'ini kurtarabilmekteyiz. 50 yaşından sonra daha sık görülen bir hastalıktı. 50- 60 yaş arası en sık görülen yaş aralığıydı. Günümüzde 30'lu 40'lı yaşlarda bu hastalık ciddi bir şekilde artmaya başladı. O yüzden erken tanının öneminden bahsedip, bir şekilde bu hastalığın önüne geçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'ERKEKLERDE NADİR GÖRÜLÜYOR'

Meme kanseri konusunda erkekleri de uyaran Dr. Özer, "Erkeklerde meme kanseri çok nadir görülmektedir. Her 200 kadına karşı 1 erkekte bu hastalığı görmekteyiz. Sadece kadınların hastalığı değil ama kadınlarda bu oran daha yüksek. Ben 11 yıldır meme cerrahisiyle uğraşıyorum. 6 veya 7 tane erkek hasta ancak görmüşümdür. Ama ayda 6-7 kadının meme kanserine rastladığımız olaylar mümkün. Uçurum denecek fark var. Meme kanserinde en güncel tedavileri uygulamaya başladık. Kemoterapi, radyoterapi, immünoterapinin artık kanser tedavisinde ileri derecede ön plana çıkmasıyla birlikte yaptığımız cerrahi çok boyut değiştirdi. Eskiden kadınlarımızın memelerini alırken, şimdi ise çok küçük cerrahi işlemler uyguluyoruz. Tüm memenin alınması yerine küçük bir cerrahi işlemle memeyi alıyoruz ve onu estetik bir şekilde kanserli yapıyı çıkardıktan sonra kişiye özel kumaş gibi memesini çıkarıp tekrar estetik bir şekilde dikiyoruz" ifadelerini kullandı.

MEME KANSERİNDE, KORKUTAN ARTIŞ
MEME KANSERİNDE, KORKUTAN ARTIŞ
MEME KANSERİNDE, KORKUTAN ARTIŞ
MEME KANSERİNDE, KORKUTAN ARTIŞ
MEME KANSERİNDE, KORKUTAN ARTIŞ

Genel Cerrahi, Meme Kanseri, Kanser, Ekim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEME KANSERİNDE, KORKUTAN ARTIŞ - Son Dakika


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