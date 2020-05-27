Meme kanserinde tümörün daha hızlı büyümesine yol açan protein bulundu - Son Dakika

Bilim insanları, bir proteinin, meme kanserinin gelişmesine ve daha hızlı büyümesine yol açtığını keşfetti.

Ecancer sitesinin haberine göre, Güney Avustralya Üniversitesi (UniSA) Kanser Biyoloji Merkezi'nde görevli uzmanlar, "Creld2" isimli proteinin yüksek seviyelerinin, düşük hayatta kalma oranlarına sahip çok agresif meme kanseri türleriyle bağlantısı olduğunu ortaya koydu.

Çalışmaya liderlik eden Doçent Doktor Michael Samuel, "Bilim insanları bir süredir bu proteinden haberdar ancak çok iyi incelenmemişti ve bugüne kadar meme kanserinde oynadığı rolü anlayamamıştık. Creld2, tümörün etrafındaki sağlıklı hücreleri anormal hareket etmeye yönlendirerek, tümörlerin büyümesine yardımcı olmalarını sağlıyor görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Sonuçları "Nature Cell Biology" dergisinde yayımlanan araştırmada, agresif meme kanserlerinde Creld2 proteinine, diğerlerinin üç katı seviyesinde rastlandığı belirtilerek böbrek, melanom dışı cilt kanserleriyle invaziv skuamöz hücreli karsinomlarda da bu proteinin yüksek seviyelerde gözlendiği ifade edildi.

Bilim insanlarının Creld2'nin nasıl bloke edilebileceği üzerinde çalışmaya başladığı kaydedildi.