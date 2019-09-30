Son Dakika Haberleri: Meme kanserine dikkat çekilecek!
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Meme kanserine dikkat çekilecek!

47 dakika önce

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında il genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek, meme kanserine dikkat çekilecek.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen erken teşhis edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Dr. Akan, "Dünyada ve ülkemizde yaşamı boyunca her 8 kadından 1'i meme kanserine yakalanmaktadır. Ayrıca kanser olan her 4 kadından 1'i meme kanseridir. Erken teşhis edildiğinde yüzde 98 tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle toplumun kansere karşı dikkatini çekmek ve konuyla ilgili farkındalık oluşturabilmek amacıyla 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı olarak belirlenmiştir" dedi.

Bursa'da Ekim ayı boyunca İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde birçok farkındalık etkinliği gerçekleştirileceğini vurgulayan Dr. Akan, "Etkinliklere 'Erken Fark Edersen Çok Şey Fark Eder' isimli yürüyüş programıyla başlayacağız. Ardından Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Yıldırım Sağlıklı Hayat merkezi gibi çeşitli sembolik ve hizmet binalarımız pembe renkte ışıklandırılacak. Sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile ay boyunca vatandaşlarımıza ulaşabileceğimiz her alanda eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kanserle Mücadele İçin Sağlıklı Hayat Merkezleri

Bursa'da kanserle kapsamlı mücadele yürüttüklerini dile getiren Dr. Akan, "İlimizde KETEM birimlerimizde 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır!' prensibiyle meme kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz verilmektedir. Vatandaşımızın kanser taramalarına daha kolay ulaşabilmesi için Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi ve içinde yer alan KETEM birimlerimizin sayılarını arttırdık. Buralarda düzenli bir şekilde ücretsiz taramalarını gerçekleştirebilirler" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:20 Kaynak: Bültenler
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