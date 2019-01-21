Son Dakika Haberleri: Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin Belgeseli Yapıldı

Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin Belgeseli Yapıldı

21 dakika önce

Meme kanserine dikkat çekmek için belgeseli yapıldı "Yüzleşme" belgeseli izleyici ile buluştuİSTANBUL - Meme kanserine dikkat çekmek belgeseli yapıldı.

Meme kanserine dikkat çekmek için belgeseli yapıldı
"Yüzleşme" belgeseli izleyici ile buluştu

İSTANBUL - Meme kanserine dikkat çekmek belgeseli yapıldı. Kartal Belediyesi, teşhis ve tedavi konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına kapsamında 'Yüzleşme' isimli belgeseli izleyici ile buluşturdu.
Kartal Belediyesi, meme kanserinin teşhis, tedavi ve iyileşme dönemlerinde kadınların yaşadığı psikolojik travmanın ve hastalığın hissettirdiği olumsuz duyguların giderilmesine yardımcı olacak "Meme Kanseriyle Yüzleşme" adlı belgeseli, Kartallı vatandaşlarla buluşturdu. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde izleyiciye sunulan belgesel 63 dakika sürdü. Abt İstanbul, Hacıyatmaz, Türk Tıbbı Onkoloji Derneği, Film Sokağı, Karabalık, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ile İstanbul Meme Derneği'nin desteklediği belgeselin ardından bir de söyleşi gerçekleşti.
Belgesel hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Ben bu ameliyatı yıllarca yapmış biri olarak hekim gözü ile seyrettim son 10 yıldır. Bu işi bıraktım, hekimliği bıraktım. Ama hastalık insanları bırakmıyor. Entelektüel yapıdaki bir meme kanserine yakalanmış bir kadının veya erkeğin içinde bulunduğu durumundan nasıl kendini kurtarır ile ilgili. Bir ekip çalışmasını gördük" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:39 Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Kartal, İstanbul, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile Yolculuk Yaptı

Binali Yıldırım, Marmaray'a Binip Yolcularla Sohbet Etti İstanbul Havalimanı'na Taşınma Tarihleri Dünyaya Resmen Duyuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 10:00:06. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin Belgeseli Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]