Son Dakika Haberleri: Meme kanserine dikkat çektiler
Son Dakika Güncel Meme kanserine dikkat çektiler

Meme kanserine dikkat çektiler

1 saat önce

Zonguldak'ta meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler.

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Zonguldak'ta meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler.


Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği ile beraber meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüler. Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinlikleri kapsamında, Meme kanserine dikkat çekmek için İl Sağlık Müdürlüğü, Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Meme Hastalıkları Ünitesi, Batı Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği, Herkes İçin Sağlık Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği ve Zonguldak'ta Meme Kanseri Hastalığını geçirmiş gönüllü kişiler ile birlikte doğa yürüyüşü yaparak Alaplı İlçesi Gümeli Beldesinde bulunan Anıt Porsuk Ağacı ziyaret ettiler. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:23 Kaynak: İHA
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