Meme kanserine dikkati çekmek için arazide ter döktüler - DÜZCE

Düzce'de gerçekleştirilen 16. Geleneksel DÜSOF Off-Road Şenlikleri'nde katılımcılar, meme kanserine dikkati çekmek için piste çıktı.

Çilimli ilçesinde, Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından organize edilen etkinlik, 46 araç ve 92 sürücünün katılımıyla iki özel parkurda yapıldı.

Kadın sürücülerin de yer aldığı organizasyonda, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yarışçılar, araçlarına bağladıkları pembe balonlarla parkurlarda ter döktü.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ve meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Albayrak, "16'ncısını düzenlediğimiz bu festivale Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz geldi. Gece de tüm katılımcılar, çocukları ve aileleriyle kamp yaptı. En büyük amacımız huzurlu bir kamp yapmaktı." diye konuştu.

"Meme kanserine dikkati çektik"

Katılımcılardan Didem Belder de ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu anımsattı.

Off-road tutkunlarının da bu konuda duyarlı olduğunu aktaran Belder, şunları kaydetti:

"Artık off-roadçı kadınlarımız meme kanserine dikkati çekmek için harekete geçiyor. Biz de 'Bir yerden başlamak gerek' diyerek bugün burada yerimizi aldık. Türkiye'nin her yerinden off-roadçı var burada. Her yıl 20 bin kişinin yakalandığı, birçok kişinin vefat ettiği, ayrıca birçok kadının da mücadele ettiği meme kanserine dikkati çektik."