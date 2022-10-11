Keşan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin önündeki Nefes Yolu'nda bulunan yaya geçidi pembe renge boyandı. Etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu , İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Çetin , İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz , İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vedat Çimen, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, meme kanserine dikkat çekmek için pembe şal ve bere taktı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meme kanserine farkındalık için yaya geçidini pembeye boyadılar - Son Dakika

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