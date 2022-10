Meme kanserine farkındalık için yaya geçidini pembeye boyadılar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Nefes Yolu'ndaki yaya geçidi pembe renge boyandı.

Keşan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nin önündeki Nefes Yolu'nda bulunan yaya geçidi pembe renge boyandı. Etkinliğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vedat Çimen, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar, meme kanserine dikkat çekmek için pembe şal ve bere taktı.

'HER 4 KADIN KANSERİNDEN 1'İ MEME KANSERİ'İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu belirterek, "Neden meme kanserine dikkat çekmek istiyoruz? Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir araştırmaya göre dünyadaki 180 ülkenin 140'ında meme kanseri kadınlarda birinci sırada. Ülkemizde de meme kanseri, kadınlarda görülen kanserler arasında birinci sırada. Her 4 kadın kanserinden 1'i meme kanseri. Maalesef ölümlerde de birinci sırada. Meme kanserinin bir özelliği var. Erken teşhis edilirse daha uzun ve kaliteli yaşamla ölümü daha geciktirme gibi bir özelliği var. İşte bu yüzden dikkat çekmek istiyoruz. Aslında yapacağımız şeyler çok basit. 20 yaşından sonra her genç kardeşimizin kendi kendine meme muayenesini yapmasını bilmesi lazım. Peki bilmiyorsa nereden öğrenecek? Biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak geçen sene sosyal medyada bizzat kendi personellerimizle bir manken üzerinde bu muayenenin nasıl yapılacağını Türkçe olarak anlattık ve videoyu yükledik. Bunu rahatlıkla herkes izleyebilir ve nasıl yapacağını izleyebilir. Peki bunu izleyemezse nasıl yapabilir? İl ve ilçe sağlık müdürlüklerimize, toplum sağlığı, aile sağlığı merkezlerimize başvurarak buradaki personelimizden eğitim alabilirler. Kendi kendine meme muayenesi bu işin başlangıcı" diye konuştu.'ERKEN TEŞHİS EDEREK TEDAVİ LAZIM'Özellikle 40-69 yaş arasında her ay meme muayenesi yaptıktan sonra yılda 1 doktora giderek klinik tıbbi muayenenin de yapılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "2 yılda 1 mamografi çektirmemiz gerekiyor. Peki mamografileri nerede çektirebiliriz? Tüm 2'nci basamak hastanelerimizde çektirebileceğimiz gibi, bizim Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim merkezlerimiz var. KETEM'lerimiz var, 1'inci basamakta. Oluş gayeleri de özellikle bu. Kanserleri erken teşhis etmek, vatandaşlarımızı hastanelere doğru yönlendirmek ve daha kaliteli, daha uzun yaşam sürebilmeleri için yardımcı olmak. Rahatlıkla KETEM'lerimize gelerek hem muayenenizi olup, hem de mamografi çektirebilirsiniz. O yüzden meme kanseri ve meme kanserinde yapılacak muayeneler, sağlık tesislerinin yaptığı hizmetler çok önemli. 'Ya kötü bir şey çıkarsa' diye düşünmemek lazım. Kötü bir şeyi, erken teşhis ederek bir an evvel tedavi etmek lazım ki daha uzun, daha güzel ve daha kaliteli bir hayat sürelim" ifadelerini kullandı.'ERKEN TANILAR, TEDAVİLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise meme kanserinde farkındalığı toplumun geneline yaymak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirerek, "Pembe şal ve şapkalarımızla farkındalığın bir parçası olduk bugün. İl ve ilçe sağlık müdürlüklerimizle bir farkındalık etkinliği oluşturduk. Konu her ne kadar kadınlarımızın sağlığıyla ilgili olsa da biz erkeklerin de bu konuda bilinçlenmesi gerektiğine inananlardanız. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli farkındalık etkinlikleri oluşturmaya devam ettik. Her yıl farkındalığı arttırarak devam ediyoruz. Kadınlarımızın kanser türlerinin başında meme kanserinin olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Erken tanılar, tedaviler hayati önem taşıyor" dedi.Katılımcılar daha sonra yaya geçidini pembe renge boyadı.