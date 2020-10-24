Meme kanserine karşı en önemli başarı erken tanı - Son Dakika

Meme kanserine karşı en önemli başarı erken tanı

24.10.2020 10:59
Meme kanserine karşı en önemli başarı erken tanı, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, meme kanserine karşı en önemli başarının erken tanı olduğunu belirterek, "Meme kanserinin erken tanısı sayesinde ilerleyen tedavi protokolleri ile kansere bağlı ölüm riski yüzde 5'in...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, meme kanserine karşı en önemli başarının erken tanı olduğunu belirterek, "Meme kanserinin erken tanısı sayesinde ilerleyen tedavi protokolleri ile kansere bağlı ölüm riski yüzde 5'in altına düşmektedir." dedi.

Prof. Dr. Gülçelik, "Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Gelişen dünyada artan yaşam süreleri, batı stili yaşam adaptasyonu ve kentsel düzen ile meme kanser oranının arttığını dile getiren Gülçelik, "Meme kanseri kadınlarda görülen en sık kanser tipi olması yanında, kansere bağlı ölümlerde tüm kanserler içinde üçüncü sıradadır. Meme kanserine hayat boyu yakalanma riski yüzde 12,9 olup, bunun anlamı ortalama her 7-8 kadından biri hayatlarının bir döneminde bu kansere yakalanacaklarıdır." şeklinde konuştu.

Gülçelik, toplumda bu denli yüksek oranda izlenmesine rağmen meme kanserinin tedavi olasılığının erken evrede çok yüksek olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Meme kanseri hastalık sonuçlarının bu denli iyileşmesinin ana nedenleri, meme kanserlerinde artan farkındalık ile erken teşhis oranlarının yüksek ve tedavi seçeneklerinin daha fazla olmasıdır.

Anlaşıldığı gibi meme kanserine karşı en önemli başarı erken tanıdır. Meme kanserinin erken tanısı sayesinde ilerleyen tedavi protokolleri ile kansere bağlı ölüm riski yüzde 5'in altına düşmektedir. Bu nedenle erken tanının önemini vurgulamak ve meme kanseri farkındalığı yaratabilmek amacı ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1-31 Ekim tarihleri arası 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' olarak kabul edilmiştir. Bu ayda meme hastalıklarından korunma ve meme kanseri oluşumundaki risk faktörleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Farkındalık sağlanması ile erken teşhis hedefine yönelik meme kanseri belirtileri, kendi kendine meme muayenesi ve meme kanseri tarama muayenesi hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

Meme kanseri risk faktörlerinin bilinmesi ile risk taşıyan hastaların bilgilendirilmesi ve yakın takibi sağlanabileceği gibi meme kanseri gelişme durumunda erken tanı mümkün olabilmektedir."

Düzenli spor, emzirme ve sağlıklı beslenme meme kanserinden koruyor

Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, meme kanserinde ana riskin östrojen diye adlandırılan kadınlık hormonuna meme dokusunun uzun süre maruz kalması olduğunu belirterek, "Diğer bir deyişle erken yaşta adet görme (menarş) ve geç adetten kesilme (menopoz) meme kanseri için ana risk faktörüdür. Doğum yapmamak veya geç doğum (30 yaş sonrası) yapmak, alkol kullanımı, şişmanlık, ailede meme kanseri hikayesi, belirli kalıtsal hastalıklar ve diğer memede kanser olması meme kanseri oluşumu için kabul edilen başlıca risk faktörleridir. Düzenli spor yapılması, emzirme ve sağlıklı beslenmenin meme kanserinden koruyucu etkileri vardır." ifadelerini kullandı.

Erken evre meme kanserinin belirgin veya günlük yaşamda fark edilebilecek belirtiler göstermeyebileceğini, dolayısıyla kadınların meme kanserinin erken tanısı için ek kontrollere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Gülçelik, şöyle devam etti:

"Bunun başında bireyin kendi meme muayenesini yapması, gerekli dönemlerde hekim muayenesine gitmesi ve periyodik aralıklarla meme tarama programlarına katılması uygun olacaktır. Kabul edilebilir bir yaklaşım olarak 20 yaşını doldurmuş her kadının kendi memesini kontrol edebilecek yeteneğe sahip olmasıdır. Memesinin görüntüsünü bir ayna karşısında öncellikle kolları yanda ve sonrasında kollarını kaldırıp yukarıda birleştirerek kontrol etmelidir. Kollar yandayken meme kanseri ile ilişkili olabilecek belirtiler olan cilt değişiklikleri, meme başı kızarıklık ve döküntüleri, meme şekil bozuklukları, şişkinlikleri ve simetri bozuklukları gözlenmelidir. Kollar havadayken diğer olası belirtiler meme cilt çekilmeleri, meme başı çökmeleri, meme başı akıntısı ve koltuk altı şişlikleri dikkatle incelenmelidir. Gözle kontrolden sonra birey memesini elle muayene etmelidir. Riskli muayene bulguları ve olağan dışı yapılanmaları olan bireyin kısa sürede doktora başvurması gerekmektedir."

Meme kanseri hiçbir belirti ve bulgu vermeden de görülebilir

Gülçelik, "Unutmamalıdır ki hiçbir belirti ve bulgu vermeden de meme kanseri görülebilir. Bu tip hastalara tanı konulması ile erken teşhis hedefine ulaşılabilir. Bu nedenle gerekli olduğunda doktor kontrolü, fizik muayene ve radyolojik görüntüleme taraması gereklidir." diye konuştu.

Yüksek meme kanseri riski taşımayan kadınlarda 40 yaşından sonra en az iki yılda bir radyolojik tarama yöntemi olarak mamografinin sıklıkla kullanıldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, mamografinin tüm dünyada kanıtlanmış efektif meme kanseri tarama programı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Gülçelik, tarama yöntemine ve aralıklarına doktorun risk durumuna, önceki taramalarda meme doku özelliklerine, muayene bulgularına ve takip özelliklerine göre karar vereceğini ifade ederek, "Erken tanının hayat kurtaracağı unutulmamalıdır. Bunun yanında erken tanı ile memenize daha az cerrahi işlem gerekecek, daha iyi estetik sonuç olasılığı sağlanacak, daha az veya hiç kemoterapi verilmeyecek ve meme dışı ışın tedavisine gerek kalmayacaktır." diye konuştu.

Öğretim Üyesi, Ali Gülçelik, Meme Kanseri, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meme kanserine karşı en önemli başarı erken tanı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor 20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor         
08:46
Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı         
08:21
Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı         
08:12
Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı         
00:28
Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi         
23:33
Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu         
20:22
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada Daha önce aynı erkekle sevgili olan iki kız tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada         
16:48
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 11:08:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meme kanserine karşı en önemli başarı erken tanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei