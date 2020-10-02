Meme kanserine pembe maske ile dikkat çektiler - Son Dakika

Meme kanserine pembe maske ile dikkat çektiler

BURSA - Bursa'da meme kanserine dikkat çekmek isteyen Özel Hayat Hastanesi, pembe renkli maskeler taktı. Hastane çalışanlarının hepsi pembe maske takarken, gelen kadınlara da maske hediye edildi.

Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Özel Hayat Hastanesi farklı bir faaliyete imza attı. Meme kanserini temsil eden pembe renkli maskeleri takan hastane yönetimi, personelin yanı sıra gelen kadınlara da maske hediye etti. Özel Hayat Hastanesi Başhekimi ve Radyoloji Uzmanı Dr. Fatih Özkul, "Hastalarımızı ve çevremizi bilgilendirmek maksadıyla herkese pembe maske ve meme kanseriyle ilgili broşürler dağıttık. Çağımızın hastalığı olan kansere ve kadınlarımız için önemli bir risk grubu olan meme kanserinde dikkat çekmek istedik. Bu hastalığın korkulacak bir hastalık olmadığını, erken teşhis edildiğinde çok güzel ve yüz güldürücü tedavileri olabildiğini hatırlatmak istedik. Özellikle meme kanserinde kadınlarımızdan ricamız, gereken kontrolleri muntazaman yaptırmaları. Eğer varsa erken tedavi gerekir. Tedavilerimizi en doğru şekilde yaparak sevdiklerimizle uzun süre yaşayalım. Özellikle ailesinde kanser teşhisi olanlar, mamografi ve ultrason kontrollerini aksatmasınlar ki erken teşhisle sağlığımızı koruyalım" dedi.

Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanserlerden birisi olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Servet Yetgin ise, "Oldukça ciddiye alınması gereken sağlık problemlerindendir. Eskiden hep ileri yaşlarda görülür gibi bir izlenim vardı. Ama çok genç yaşlarda da meme kanseri görülebiliyor. Bu sebeple bütün kadınların 25 yaştan itibaren bilinçlenmesi gerekiyor. Her 8 kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır. Özellikle anne, kardeş ve teyze gibi yakın akrabada varsa, bu kişilerin daha çok dikkatli olması gerekmektedir" dedi.