Meme kanserine yakalanan eşi için 1200 kaktüslü hobi bahçesi kurdu - Son Dakika

ADANA'da Hasan Gülmez (71), meme kanserine yakalanan 49 yıllık eşi Fikriye Gülmez'e (65) hastalıkla mücadelesinde destek olmak için yaşadıkları evin arkasında bin 200'i aşkın kaktüsün bulunduğu hobi bahçesi kurdu. Eşiyle aralarında hiç eksilmeyen bir sevginin olduğunu belirten Hasan Gülmez, "Kaktüs, vücudundaki radyasyonu alır. Huzur ve uyku verir. Her bir kaktüs kadar kendisini çok seviyorum" dedi.

Çukurova ilçesine bağlı Dörtler Mahallesi'ndeki bahçeli bir evde yaşayan 49 yıllık evli emekli Hasan Gülmez ile eşi Fikriye Gülmez, geçen yıl rutin olarak sağlık kontrolü için doktora gitti. Kontrolde, göğsünde kitle tespit edilen Fikriye Gülmez'e meme kanseri teşhisi konuldu. O günden beri hastalıkla savaşan Fikriye Gülmez, bu süreci eşinin kendisi için evinin arkasına hazırladığı bin 200'ü aşkın kaktüsün bulunduğu hobi bahçesinde geçiriyor.

YARIM ASIRDIR SÜREN MUTLU BİR EVLİLİKEşiyle yarım asırdır süren evliliklerinin karşılıklı sevgi ve saygı üzerine kurulduğunu belirten Hasan Gülmez, tanıştıkları ilk günden itibaren eşine 'can kız' diye seslendiğini, eşinin de ona 'can' diye hitap ettiğini söyledi. Birbirlerine asla isimleriyle hitap etmediklerini belirten Gülmez, "Bu düşünceyi hiç yitirmedik. Kırılmış dökülmüşü ararsan evde kavga edersin. Kavga edecek hiçbir şey yoktur. Ben konuşursam eşim, o konuşursa ben susarım. Aramızda hiç eksik olmayan bir sevgi var" dedi.'HER BİR KAKTÜS KADAR KENDİSİNİ ÇOK SEVİYORUM'Geçen yıl eşine konulan meme kanseri teşhisi sonrası ilk etapta büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Hasan Gülmez, daha sonra hastalığı yenmek adına mücadeleye başladıklarını ve şu an hastalığın büyük aşamada gerilediğini belirtti. Eşinin terapi tedavileri sonrası göğsünde kitlesinin küçüldüğünü ve bir ameliyat geçirdiğini kaydeden Gülmez, "Şimdi ışın tedavilerine gidiyoruz. Kendisinin bu süreçte üzülmemesi ve sıkılmaması gerek. Devamlı gülmesi, bir şeylerle uğraşması lazım. Ben de kendisi için özel bir şey yapmak istedim. Çiçeklere hevesi olduğundan dolayı bu bahçeyi kurdum. Onun için yaptım. Buradaki kaktüsleri satın almak isteyenler oluyor, vermiyorum. Kaktüs, vücudundaki radyasyonu alır. Huzur ve uyku verir. Her bir kaktüs kadar kendisini çok seviyorum. İnan ki çok mutluyum böyle bir eşim olduğu için. Çünkü ömrüm uzuyor. Tartışmadan, severek bir ömür geçiyor. Yolda giderken bu yaşta bile şakalaşarak gidiyoruz. Bazı genç çiftler ise kavga ediyor" diye konuştu.'HASTANEDEN GELİR GELMEZ BAHÇEYE GİRİYORUM'

Sabahın erken saatlerinde kaktüs bahçesine geldiğini ve saatin nasıl geçtiğini unuttuğunu kaydeden Fikriye Gülmez ise gününü kaktüslerin bakımını yaparak geçirdiğini belirtti. Hobi bahçesindeyken aklına kötü şeyler gelmediğini ve bunun için eşine minnettar olduğunu söyleyen Gülmez, "Birbirimize çok saygılıyız. Saygı olunca evin içinde huzur ve mutluluk oluyor. Hastaneden gelir gelmez bu bahçeye giriyorum ve kaktüs çiçekleriyle insanlarmış gibi konuşup sohbet ediyorum. Bana iyi geliyor. Hastalığı olanlar hobi yapsınlar. Bütün sıkıntılarını unutup mutlu olurlar. Zaten bu hastalığın ilacı mutluluktur" dedi.