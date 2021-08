Meme kanserini yenen Christina Applegate, MS hastası olduğunu açıkladı

49 yaşındaki Applegate, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hastalığını duyurdu. Ünlü oyuncu "Merhaba arkadaşlar. Birkaç ay önce MS teşhisi konuldu. Bu tuhaf bir yolculuk" diye yazdı.

ÖZEL HAYATINA MAHREMİYET İSTEDİ

Applegate, kendisi de MS hastası olan birçok kişiden büyük destek gördüğünü de sözlerine ekledi. Oyuncu, bunun zorlu bir yol olduğunu vurguladı ve yolun ne olursa olsun devam ettiğini de sözlerine ekledi. Christina Applegate, mesajında takipçilerinden ve hayranlarından özel hayatının ve hastalık sürecinin mahremiyetine saygı istediğini belirtti.

MEME KANSERİNİ YENMİŞTİ

Rol aldığı Married With Children, Don't Tell Mom the Babysitter's Dead, The Big Hit, The Sweetest Thing, Grand Theft Parsons ve Anchorman: The Legend of Ron Burgundy gibi yapımlarla tanınan Christina Applegate, 2008 yılında da meme kanserine yakalanmıştı. Tedavinin bir parçası olarak da iki memesini birden aldırmıştı.

O DA MS TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Christina Applegate, gösteri dünyasında MS hastalığıyla mücadele eden tek ünlü değil. 49 yaşında olan bir başka oyuncu Selma Blair de bir süredir MS tedavisi görüyor. Blair, hastalık ve tedavi süreçlerini de bir süredir sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ünlü oyuncu, bu şekilde hastalık hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

O DA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

2018 yılından bu yana MS tedavisi gören Selma Blair, teşhis aldığında ağladığını anlatmıştı. Oyuncu, "Ama bunlar panik gözyaşları değildi. Bunlar artık kontrolünü yitirmiş bir bedenin içinde olduğum için döktüğüm gözyaşlarıydı. ve bu gözyaşlarının içinde biraz da rahatlama vardı" diye konuşmuştu. Blair hastalığının "saldırgan" bir tür MS olduğunu da saklamadı.

AİLE VE DOSTLARDAN DESTEK

Hastalığın etkileriyle mücadele ettiğini ifade eden Blair, "bazen düştüğünü, bazen elindekileri düşürdüğünü ve zihninin bulanık olduğunu" dile getirmişti. Selma Blair, sosyal medya hesabından da hastalığı ve tedavilerle ilgili süreçleri sık sık paylaşıyor. Selma Blair, ailesi ve dostlarının desteğiyle moral bulduğunu söylüyor.

TEDAVİNİN BİR PARÇASI OLARAK KEMOTERAPİ GÖRDÜ

MS tedavisinin bir parçası olarak uygulanan kemoterapinin etkilerini de büyük bir açık yüreklilikle paylaşan Blair, sağlığının daha da iyiye gideceğinden emin olduğunu da belirtti.Tedavi yüzünden saçları dökülen Selma Blair, bunun kendisi için çok da büyük bir kayıp olmadığı düşüncesini yine sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

'BIRAKAYIM BEDENİM KENDİ İYİLEŞSİN'

Bir çocuk annesi Selma Blair, tedavi nedeniyle gözlerinin eskisi kadar iyi görmediğini belirterek bu yüzden telefonuyla eskisi kadar vakit geçiremediğini, sosyal medyayla ilgilenemediğini de belirtmişti. Blair, bazen endişeye kapıldığını, nasıl çalışacağını ve bu durumun kalıcı olup olmadığını düşündüğünü belirterek "Ama sonra biliyorum... Bütün bu şüphelerin üstünü kapatıyorum. İyi olacak. Sinir sistemime bir şans vereceğim, kendimi kahkahalara boğacağım. Bırakayım bedenim iyileşsin" diye yazmıştı.

MS (Multipl Skleroz) HASTALIĞI NEDİR?

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalıktır. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler.Yorgunluk, düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya çıkan MS, sinir sistemini zayıflatan bir hastalık.