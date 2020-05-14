"Meme kanserinin belirti vermeden yakalanması çok önemli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Meme kanserinin belirti vermeden yakalanması çok önemli' - Son Dakika

"Meme kanserinin belirti vermeden yakalanması çok önemli"

12 dakika önce

Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, "Meme kanserinin erken saptanması ve evresine göre en etkili şekilde tedavi edilmesi çok önemlidir.

Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, "Meme kanserinin erken saptanması ve evresine göre en etkili şekilde tedavi edilmesi çok önemlidir. Kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserinin görülme sıklığı, 30 yaşından sonra hızla artış gösterir" dedi.

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin meme kanseri hakkında önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Sıtkı Gürkan Yetkin, "Meme kanseri kişiden kişiye farklı seyir gösterir, bazıları gürültülü ve hızlı seyrederken, bazıları da yumuşak gidişlidir. Bunun ana sebebi meme kanserinin farklı alt tiplerinin olmasıdır. Ancak en önemlisi meme kanserinin erken saptanması ve evresine göre en etkili şekilde tedavi edilmesidir. Kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanserinin görülme sıklığı, 30 yaşından sonra hızla artış gösterir" dedi.

ERKEN EVREDE MEME KANSERİNİ SAPTAMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Prof. Dr. Yetkin şu açıklamalarda bulundu:

"Meme kanserinde en önemli nokta, meme kanserinin belirti vermeden (sertlik oluşturmadan) yakalanması ve tedavi edilmesidir. Bu nedenle belirli bir yaşın üstündeki tüm kadınların meme filmi çekilerek, meme kanseri erken safhada yakalanmaya çalışılır. Buna tarama mamografisi denir. Mamografi ile bir meme kanseri kitle oluşturmadan 3-4 yıl önce yakalanabilmektedir. 40 yaşından itibaren yılda bir kere genel cerrahi uzmanınca muayene yapılmalı ve mamografi çekilmelidir. Gerekli hallerde mamografiye, meme ultrasonografisi ve meme MR incelemesi de eklenebilir.

Tarama mamografilerinin dışında her ay kendisini düzenli olarak muayene eden bir kadın, memesinde ortaya çıkan bir kitleyi daha erken fark edebilir. Ancak bu durum kişilerde gereksiz endişeye yol açmamalıdır. Memede beliren tüm kitleler (sertlikler) meme kanseri değildir. Herhangi bir kitle şüphesi varsa hemen meme hastalıkları konusunda deneyimli genel cerrahi uzmanına başvurularak, doktor muayenesi yapılmalıdır.

MEME KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedaviye en iyi cevap veren kanserlerden biri meme kanseridir. Meme kanseri ne kadar erken evrede yakalanırsa tedavi o kadar kolaylaşır ve etkinleşir. Erken evrelerde meme koruyucu cerrahi, yani sadece kanserli dokunun çıkarılması yeterli olabilir. Meme koruyucu cerrahi yapıldığında onkoplastik cerrahi tekniklerinin uygulanması ile tatminkar estetik sonuçlar sağlanabilmektedir. Daha ileri evrelerde meme başı ve meme cildinin korunarak ve implant (silikon) uygulanarak ameliyat mümkün olabilmektedir. Memenin korunmasını isteyen her meme kanserli kadın onkoplastik cerrahi adayıdır.

Kanserin evresine ve operasyonun şekline göre cerrahi tedaviye radyoterapi ve kemoterapi eklenebilir."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:45 Kaynak: İHA


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