Meme kanserinin erken teşhisinde hangi yöntem kullanılmalı? - Son Dakika

Meme kanserinin erken teşhisinde hangi yöntem kullanılmalı?

26.10.2020 10:39
Meme kanserinin erken teşhisinde hangi yöntem kullanılmalı?, System.String[]

Meme kanserinin düzenli taramasında mamografinin hala altın standart olarak önemini koruduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi, "Mamografi, düşük dozda x ışını kullanılan, hastalıkların tanısında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

Meme kanserinin düzenli taramasında mamografinin hala altın standart olarak önemini koruduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi, "Mamografi, düşük dozda x ışını kullanılan, hastalıkların tanısında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Daha da önemlisi, meme kanserine bağlı yaşam kayıplarını azalttığı kanıtlanmış tek yöntem mamografidir. Hiçbir şikayeti olmayan kadınlarda, 40 yaşından itibaren her yıl yapılan mamografiye 'tarama mamografisi' adı verilir. Amerikan Kanser Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Meme Hastalıkları Fedarasyonu'nun önerisine göre, 40-70 yaş arasındaki kadınlarda yılda bir, 70 yaşından sonra ise, kişinin fiziksel performansına da bağlı olarak, bir ya da iki yılda bir mamografi çekilmelidir" dedi.

MAMOGRAFİ KİME, NE ZAMAN ÇEKİLMELİ?

Mamografinin, meme dokusunun en az hassas olduğu zamanda yapılmasını öneren Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi, "Özellikle meme dokusunda aşırı hassasiyet olan kadınlarda adet bitiminin olduğu haftada çekim yapılması uygun olur. Öte yandan, hiçbir hassasiyeti olmayan kadınlarda çekimin herhangi bir günde yapılmasının görüntü üzerine bir etkisi yoktur" diye konuştu.

"TEMELDE AĞRISIZ YÖNTEM"

Mamografi esnasında hissedilen ağrının kişinin ağrı düzeyiyle ilişkili olduğunu söyleyen Dr. Filiz Çelebi, özellikle ilk kez mamografi çektiren kadınların en çok merak ettiği ağrı konusunda ise şunları söyledi:

"Yeni jenerasyon dijital mamografi ve özellikle tomosentez özelliği olan mamografi cihazlarında hastalar daha az ağrı duyduğunu ifade ediyor. Mamografi meme dokusunun iki plaka arasında birkaç saniye sıkıştırılmasıyla yapılır. Sıkıştırma düzeyi birçok sistemde otomatik olarak belirli bir seviyede gerçekleştirilir ve sıkıştırma sayesinde memeye daha az radyasyon dozu verilir. İşlem temelde ağrısız bir yöntemdir, ancak kişinin ağrı eşiğine göre ağrı hissi değişir. Öncesinde herhangi bir hazırlık gerektirmez. Sadece işlem öncesi, deodorant, pudra, vücut losyonu gibi kozmetik ürünler kullanılmamalıdır."

MEMEDE IMPLANT OLMASI MAMOGRAFİ İÇİN ENGEL DEĞİL

Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi, "İmplantın mamografi esnasında sıkıştırılmasının implanta zarar verici bir etkisi yoktur. Bu hastaların önceden teknisyene bilgi vermesi yeterlidir. Gerek görülürse kimi zaman ultrasonografi de yapılması önerilebilir."

30-40'LI YAŞLARDA ULTRASON TERCİH EDİLMELİ

Genç yaştaki kadınlarda meme dokusunun daha yoğun olduğunun altını çizen Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi, "Mamografinin duyarlılığı düşük olabilir. Bu nedenle ilk tercih edilecek yöntemin ultrason olması önerilir. Ayrıca 40 yaş üstündeki kadınlarda da, eğer mamografide bir lezyon görülürse, bu lezyonun yapısını anlamak için ultrasonografi önerilir" dedi.

MEME MR KİME, NE ZAMAN ÖNERİLİYOR?

Meme MR'ının, meme kanserinin tarama ve tanısında kullanılan yöntemlerden biri olduğunu anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Radyoloji Uzmanı Dr. Filiz Çelebi, "Mamografi ve ultrasonla net tanı konulamayan şüpheli lezyonlarda ileri tetkik olarak meme MR tercih edilir. Meme MR'ın, özellikle birinci derece akrabalarında meme kanseri olan, yüksek risk grubundaki hastalarda tarama testi olarak kullanılır. Meme kanseri tanısı almış hastalarda, hastalığın yayılımı ve diğer memede de hastalık olup olmadığının araştırmasında da Meme MR'dan yararlanılır. Meme kanserinin tespitinde en duyarlı yöntemdir. Ancak gereksiz kullanılmamalı, hastada nedensiz yere endişe yaratılmamalıdır" dedi.

Meme kanserinin erken teşhisinde hangi yöntem kullanılmalı?
Meme kanserinin erken teşhisinde hangi yöntem kullanılmalı?

Yeditepe Üniversitesi, Radyoloji uzmanı, Meme Kanseri, Çelebi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Meme kanserinin erken teşhisinde hangi yöntem kullanılmalı? - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız Yardım çığlığına kayıtsız kalmadılar! Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek
iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu         
11:47
WhatsApp sohbetlerde WhatsApp sohbetlerde "sonsuza dek" sessize alma özelliğini iOS ve Android için yayınladı         
10:57
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü         
10:41
Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı         
10:25
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı         
09:54
Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi         
09:45
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı         
09:24
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu         
01:32
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 11:58:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meme kanserinin erken teşhisinde hangi yöntem kullanılmalı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei