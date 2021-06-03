Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrıldı. Şimdilerde gözlerden uzak tedavisine devam eden oyuncu, sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.
Instagram hesabından annesiyle çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "5. Kemo bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken sevenlerinden destek yorumları yağdı.
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