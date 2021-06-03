Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı

Bir süre önce meme kanseri tedavisine başlayan Canan Ergüder, sevenleriyle son halini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine "Her şey yolunda" mesajı verdi.

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