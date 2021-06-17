Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'in son imajı beğeni topladı

Güllerin Savaşı ve Behzat Ç gibi önemli projelerde gösterdiği başarılı performans nedeniyle önemli bir hayran kitlesi yakalayan ünlü oyuncu Canan Ergüder, son olarak rol aldığı Menajerimi Ara dizisi, meme kanseri nedeniyle veda etmek zorunda kalmıştı.

HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, hastalıkla mücadele etmeye devam ediyor.

ARKADAŞIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Tedavi süreci başarıyla devam eden ünlü oyuncu, son durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmeyi de ihmal etmiyor. Ergüder son olarak bir arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.

"HAYATIMDA İYİ Kİ VAR DEDİĞİM MELEĞİM"

Ünlü oyuncu paylaşımına "Hayatımda iyi ki var dediğim 8 koruyucu meleğimden biri. Canım Ebrum seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki. Muhteşem bir gündü" notunu düştü.

Canan Ergüder'in yeni imajı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun dökülen saçları yerine kızıl tonlarında peruk kullanması hayranlarından beğeni topladı. Ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları ve beğeni yağdı.