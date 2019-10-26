Memedeki kitlelerin yüzde 80'ini kadınlar kendisi saptıyor

BURSA – Doruk Sağlık Grubu, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinliklerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Yoğun ilgiyle, Bursa Kent Konseyi toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, kadının kendi kendine meme muayenesi yapmanın önemine dikkat çekerek, "Memedeki kitlelerin yüzde 80'i kadınların kendi kendilerine yaptıkları aylık muayenelerde saptanır" dedi.

"Her kitle kanser değildir"

Memedeki her kitlenin kanser olmadığını da hatırlatan Dr. Özgan, böyle bir durum fark edildiğinde mutlaka uzman bir hekime görünmek gerektiğine dikkat çekti. Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, şunları söyledi: "Yaş ve genetik birçok hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da bir risk faktörüdür. Ama bununla birlikte, erken menopoza giren kadınlarda ve geç adet olan kadınlarda daha sık rastlanabiliyor. Geç ya da hiç doğum yapmamış olmak da risk faktörünü arttırır. Genele baktığımızda 12 kadından biri risk altında."

Kadının kendi kendine meme muayenesi yapabileceğini ve bu sayede kitlelerin yüzde 80'inin kadın tarafından yapılan aylık muayenelerde saptandığını hatırlatan Dr. Özgan, "Kadınlar 20 yaşından itibaren, her adet döngüsünün 5-7. günleri arasında ayda 1 kez yapmalıdır. Yalnız şunu da belirtmekte fayda var. Kişiler kendi muayenesini yaparken fark ettiği her kitle, şişlik veya sertliği de kanser olarak nitelendirmesinler. Doktor kontrolü olmadan kitlelerin kanser olup olmadığı anlaşılamaz" diye konuştu.

Erken teşhis çok önemli

Meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu ifade eden Dr. Özgan, "Birinci evrede fark edilen rahatsızlığın yüzde 100 oranında iyileşebildiği, 2. Derecedeki rahatsızlığın ise yüzde 93 oranında iyileştiği saptanmıştır. Evreler büyüdükçe maalesef hastanın iyileşme oranlarında düşüklük oluyor. O yüzden erken teşhisin önemi çok büyük. Meme kanserinden korunmak için de şunları yapmaya özen gösterelim; şişmanlığın azaltılması, alkol ile sigaranın azaltılması veya bırakılması, sebze ve meyvenin bolca tüketilmesi, emzirmeye önem verilmesi, rutin kontrol ve muayenelerin aksatılmaması ve egzersiz yapılması" diyerek sözlerini noktaladı.

Uygulamalı meme muayenesi gösterildi

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan'ın yaptığı sunumun ardından, Doruk Sağlık Grubu Eğitim Hemşiresi Aysel Evcin Emir de uygulamalı olarak meme muayene teknikleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.