Memelerinizin Görünümünden Memnun Değil misiniz? - Son Dakika

Memelerde farklı tiplerde ve derecelerde sarkmalar ortaya çıkması kadınların meme dikleştirme ameliyatını tercih etmelerinin en önemli nedenidir. Görsel açıdan rahatsızlık hissi uyandıran bu sarkmalar meme dikleştirme ameliyatı için başvurulduğu durumlarda titizlikle değerlendirilir. Operasyonda kullanılacak olan yöntem hastanın meme büyüklüğüne ve memelerdeki sarkma oranına göre belirlenir.

Meme dikleştirme ameliyatında kişi özelinde belirlenen farklı yöntemler kullanılabilmekle birlikte genellikle meme başının çevresinde ve meme başından aşağı doğru uzanan dik bir çizgi ile kesi izi olur. Bunun sonucunda oluşan kesi izi kadınların sutyen ve bikini sınırları içerisinde kalarak estetik kaygıya yol açmaz. Meme dikleştirme ameliyatlarında hastanın meme dokusunun tamamının korunması konusunda büyük bir titizlik sergilendiğinden dolayı gebelik ve emzirme süreçlerinde herhangi bir soru yaşanması söz konusu olmaz.

Meme dikleştirme estetiği ameliyatları genel anestezi altında genellikle 2-3 saat içinde tamamlanır. Ancak bu süre operasyonun kapsamına göre kişi özelinde değişiklik gösterebilir. Ameliyatın ardından ödem oluşumunun azaltılması için buz kompres tedavisi uygulanır. Ameliyat esnasında yerleştirilen drenler genellikle 24 ile 48 saat içinde çıkarılmakla birlikte operasyonu izleyen 2-3 ay memeyi destekleyici özelliğe sahip sporcu sutyenlerinin kullanılması gerekir. Operasyondan sonra memelerin şeklinin belirginleşmesi için ödemin tamamen atılması gerekmekte olup bunun için yaklaşık 8 ile 10 haftalık bir süreye ihtiyaç vardır.

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Liposuction İle Vücudunuz Dilediğiniz Gibi Şekillendirilebilir

Liposuction obezite türü kilo problemleri olmayan ancak düzenli spora ve diyete dirençli bölgesel yağ birikimleri bulunan hastalara uygulanabilen etkili bir prosedürdür. Liposuction bir zayıflama yöntemi olmayıp yalnızca vücut şekillendirmesini sağlama amacına yönelik olarak uygulanır. Kalça, basen, diz, bel ve daha birçok farklı bölgede ortaya çıkan inatçı yağlanmalar ve bölgesel fazlalıklar konusunda liposuction yönteminden yararlanılabilir. Dirençli yağ dokuları liposuction prosedüründe farklı yöntemler kullanılarak akışkan bir hale getirilir. Klasik liposuction yönteminde uygulama bölgesinde açılan 1-2 mm'lik kesiler içerisinden kullanılan 2-3 mm'lik ince uzun kanüller aracılığıyla vakumlanarak uzaklaştırılır.

Tüm cerrahi prosedürlerde olduğu gibi liposuction prosedüründe de uzman görüşü çok önemlidir. Bunun bir zayıflama yöntemi olmadığı yalnızca bölgesel incelmeyi ve vücut hatlarının daha düzgü bir hale getirilmesini sağlayabildiği göz ardı edilmemelidir. Bölgesel dirençli yağlanma dışında kilo problemi yaşayan kişiler öncelikle kontrollü bir diyet ve spor programı uygulamalı, fazla kilolarından kurtulmaya odaklanmalıdır. Eğer diyetle ve sporla uzaklaştırılamayan inatçı yağ fazlalıkları bulunuyorsa bu durumda liposuction yöntemine başvurulması doğru bir adım olabilir.

Liposuction yöntemi hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlara, sistemik sağlık sorunu olanlara uygulanmaz. Kalp hastalığı, diyabet ve benzeri sistemik sağlık sorunu olan kişilere liposuction uygulanabilmesi için öncelikle bazı testler uygulanmalı ve risk oluşturabilecek durumlar olup olmadığı belirlenmelidir. Liposuction uygulamalarında kişinin yaşı bir engel teşkil etmese de yaş almayla birlikte deri elastikiyeti kaybolabileceği için ileri yaştaki bazı hastalara liposuction uygulaması yapılmayabilir.

Liposuction etkili sonuçlar alınan bir prosedür olsa da uygulamadan sonra yeniden yağlanmanın önlenebilmesi için yaşam şekline, düzenli egzersiz yapmaya ve sağlıklı bir beslenme programı uygulamaya özen gösterilmelidir. Sıklıkla kilo değişimi yaşayan kişilerde liposuction uygulaması başarılı olmayabilir.

Bunun yanı sıra bölgesel yağ birikimlerine ek olarak kişide deri sarkması da görülüyorsa bu sorunun liposuction yöntemi ile giderilmesi mümkün değildir. Yine doğum yapan kadınlarda sıkça görülebilen karın duvarı sarkması da liposuction yöntemi ile giderilemez. İki katmandan oluşan insan derisinde üstte epidermis denilen ince bir tabaka onun altında ise dermiş olarak adlandırılan kalın bir katman vardır. Hızlı kilo alıp vermeye, ilaç kullanımına ya da yapısal nedenlere bağlı olarak deride çatlaklar oluşması söz konusu olabilir. Üstteki ince deri tabakasının sağlam kalması, alttaki kalın elastik tabakanın ise yırtılarak dışarıdan çatlamış bir görüntü oluşturmasıyla oluşan çatlaklar liposuction işlemi ile tedavi edilemez.

Liposuction uygulaması yapılırken yağ alma için, kanal olarak adlandırılan ve keskin olmayan ince merak borular kullanılmakta olup kanüller deri üzerinden 0.5 cm'yi geçmeyen ince kesilerden geçirildiğinden dolayı işlemden sonra iyileşme tamamlanınca belirgin bir iz kalmaz.

Liposuction anestezi altında gerçekleştirildiğinden hastanın işlem esnasında acı ya da ağrı hissetmesi mümkün değildir. Uygulamanın kapsamına göre lokal ya da genel anestezi kullanılması tercih edilebilir.