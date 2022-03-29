"Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi" sergisi 31 Mart'ta açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

"Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi" sergisi 31 Mart'ta açılacak

29.03.2022 15:44
"Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi" sergisi 31 Mart'ta açılacak

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, temelini, üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan "Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi" sergisine ev sahipliği yapacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, temelini, üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan "Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi" sergisine ev sahipliği yapacak.

Küratörlüğünü Peter Hristoff, Elif Erdoğan, Yeşim Demir Pröhl'ün üstlendiği sergide, Hristoff Aile Arşivi'nden derlenen objelere Pera Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Yapı Kredi, Nur ve Selçuk Altun, Ömer M. Koç, Emel ve Bülent Korman ile Ayşegül ve Ömer Özyürek koleksiyonlarından alınan resimler eşlik edecek.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Galatasaray'daki binasının ikinci ve üçüncü katlarında 31 Mart-7 Ağustos tarihlerinde ziyaret edilebilecek sergide, arşiv malzemeleri eşliğinde Hristoff Ailesi'nin hikayesi ile sanatçı dostlarının eserleri yer alacak.

Ailenin erken Cumhuriyet yıllarındaki sanat ortamıyla bağlarının anlatıldığı bu bölümde Aliye Berger, Ali Sami Boyar, İbrahim Çallı, Hayri Çizel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Zeki Kocamemi ve Şerif Renkgörür'ün eserleri sergilenecek.

Sergi süresince sosyal medya platformlarında konuşmalar, söyleşiler, atölyeler, dinletiler, performanslar ile şehir turlarını da kapsayan etkinlikler düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi 8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı 8. Uluslararası CNR Kitap Fuarı kapılarını açtı

İstanbul, Memento, 31 Mart, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi' sergisi 31 Mart'ta açılacak - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı!
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
15:39 HDP'li Pervin Buldan: Millet kuru ekmek bulamıyor, o manda yoğurdu yiyin diyor!
15:30 16 kadını saatlik veya gecelik fuhuşa zorlayan çete çökertildi!
15:16 Demir çelik işçisinin feci sonu: Kendisini evinin doğal gaz borusuna asmış!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
15:12 Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'ya veda: Gözyaşlarıyla uğurlandı!
15:10 Trabzon derbisi öncesi Beşiktaş antrenmanını taraftara açtı: Biletler 1 lira
15:10 CHP'den ramazan ayı talimatı geldi! Milletvekilleri 3 gün Meclis'te, 4 gün seçim bölgesinde olacak
15:06 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 15:53:39. #1.12#
SON DAKİKA: "Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi" sergisi 31 Mart'ta açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement