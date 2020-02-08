Memesinde tümör bulunan köpek tedavi edildi - Son Dakika
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Memesinde tümör bulunan köpek tedavi edildi

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde memelerindeki tümörü alınarak tedavi edildi.

Memesinde tümör bulunan köpek tedavi edildi, System.String[]

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde memelerindeki tümörü alınarak tedavi edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen sokak köpeğinin memesindeki tümörün başarılı bir operasyonla alındığı bildirildi.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, "Hızlı tren şantiyesi çalışanları tarafından yaklaşık 20 gün önce getirilen köpeğin memesinde büyük bir tümör vardı. Başarılı bir operasyonla tümörünü aldık ve merkezimizde iki hafta tedavisine devam edildi. Köpeği getiren arkadaşlarımıza teslim ediyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan yaralı gördükleri gerek sokak hayvanları gerek vahşi hayvanları bizlere bildirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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