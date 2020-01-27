Memesinde tümör olan köpek tedavi edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Memesinde tümör olan köpek tedavi edildi - Son Dakika

Memesinde tümör olan köpek tedavi edildi

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen ve memesinde tümör olduğu belirlenen sokak köpeği tedavi edildi.

Memesinde tümör olan köpek tedavi edildi, System.String[]

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen ve memesinde tümör olduğu belirlenen sokak köpeği tedavi edildi.


Sokak hayvanları için 7/24 saat esasına göre hizmet veren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, memesinde tümör olan sokak köpeğine başarılı bir operasyon gerçekleştirerek, sağlığına kavuşturdu.


Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, tedavi hakkında yaptığı açıklamada, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin hafta içi olduğu gibi hafta sonu da sokak hayvanlarını yalnız bırakmadığını belirterek, "Hızlı Tren şantiyesindeki çalışanlar tarafından merkezimize getirilen köpeğin yarası çok büyüktü ve müdahale etmemiz gerekiyordu. Memesinde tümör olan köpeği tedavi ettik ve şu an misafirimiz olarak bakıyoruz. İyileştikten sonra doğal ortamına bırakacağız. Vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları ve tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını bize ulaştırmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi 112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:46:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Memesinde tümör olan köpek tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]