Memet Ali Alabora: Doğum günümde sürgünde ölmüş Türkiyeli bir sanatçının şarkısını söyledim;... - Son Dakika

Memet Ali Alabora: Doğum günümde sürgünde ölmüş Türkiyeli bir sanatçının şarkısını söyledim;...

Oyuncu, yo¨netmen, sahne egˆitmeni ve kapsamlı bi ku¨ltu¨r insanı Memet Ali Alabora, Akustik 24'e konuk oldu.

Oyuncu, yo¨netmen, sahne egˆitmeni ve kapsamlı bi ku¨ltu¨r insanı Memet Ali Alabora, Akustik 24'e konuk oldu. Galler'deki yeni projesi 'Fflam'ı ve Tu¨rkiye'den uzakta gec¸irdigˆi gu¨nleri Ays¸en Gu¨ven'e anlattı.

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