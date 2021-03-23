Memet Ali Alabora: Doğum günümde sürgünde ölmüş Türkiyeli bir sanatçının şarkısını söyledim;... - Son Dakika

Memet Ali Alabora: Doğum günümde sürgünde ölmüş Türkiyeli bir sanatçının şarkısını söyledim;...
23.03.2021 15:45
Oyuncu, yo¨netmen, sahne egˆitmeni ve kapsamlı bi ku¨ltu¨r insanı Memet Ali Alabora, Akustik 24'e konuk oldu.
Oyuncu, yo¨netmen, sahne egˆitmeni ve kapsamlı bi ku¨ltu¨r insanı Memet Ali Alabora, Akustik 24'e konuk oldu. Galler'deki yeni projesi 'Fflam'ı ve Tu¨rkiye'den uzakta gec¸irdigˆi gu¨nleri Ays¸en Gu¨ven'e anlattı.
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