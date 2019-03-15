Son Dakika Haberleri: Memet Ali Alabora Gezi İddianamesi Hakkında İlk Kez Konuştu

Memet Ali Alabora Gezi İddianamesi Hakkında İlk Kez Konuştu

40 dakika önce

Oyuncu ve yönetmen Memet Ali Alabora, hakkında müebbet hapis istenen ve geçen hafta kabul edilen Gezi iddianamesi ile ilgili ilk kez Euronews Türkçe'nin RÖP programında konuştu.

Oyuncu ve yönetmen Memet Ali Alabora, hakkında müebbet hapis istenen ve geçen hafta kabul edilen Gezi iddianamesi ile ilgili ilk kez Euronews Türkçe'nin RÖP programında konuştu.

https://tr.euronews.com/2019/03/15/me...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:16 Kaynak: Youtube

Yönetmen, Euronews, Memet Ali Alabora, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak

Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:56:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Memet Ali Alabora Gezi İddianamesi Hakkında İlk Kez Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]