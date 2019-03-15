Memet Ali Alabora Gezi İddianamesi Hakkında İlk Kez Konuştu
40 dakika önce
Oyuncu ve yönetmen Memet Ali Alabora, hakkında müebbet hapis istenen ve geçen hafta kabul edilen Gezi iddianamesi ile ilgili ilk kez Euronews Türkçe'nin RÖP programında konuştu.
Oyuncu ve yönetmen Memet Ali Alabora, hakkında müebbet hapis istenen ve geçen hafta kabul edilen Gezi iddianamesi ile ilgili ilk kez Euronews Türkçe'nin RÖP programında konuştu.https://tr.euronews.com/2019/03/15/me...
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:16 Kaynak: Youtube
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