Son Dakika Haberleri: "Memet Özer İle Mutfakta"Nın Konukları Danilo Zanna Ve Hande Kazanova!

"Memet Özer İle Mutfakta"Nın Konukları Danilo Zanna Ve Hande Kazanova!

28 dakika önce

"Memet Özer ile Mutfakta" programının sunucusu, başarılı şef Memet Özer, birbirinden lezzetli tarifleriyle ünlü konuklarını Cumartesi günleri mutfağında ağırlamaya devam ediyor.

Türk ve Dünya mutfağından nefis lezzetler, renkli konuklarla keyifli sohbetler eşliğinde, Memet Özer'in mutfağında can buluyor.

"Memet Özer ile Mutfakta" programının 5 Ocak Cumartesi günü konukları ünlü İtalyan şef Danilo Zanna ile sevilen astrolog Hande Kazanova olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:22 Kaynak: Bültenler

Hande Kazanova, Danilo Di Luca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'yü Ailesiyle Tanıştırdı Hayata 1 Gün Tutunabilen Üçüzlere Türk Bayraklı Veda

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı Son Dakika! Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'daki Fetö Okullarının Yönetimini Devraldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 08:50:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Memet Özer İle Mutfakta"Nın Konukları Danilo Zanna Ve Hande Kazanova!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]