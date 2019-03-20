Memge 5. Dönem Kursiyerleri Sertifikalarını Aldı

İlkadım Belediyesi ve Lokantacılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğince hayata geçirilen Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) Okulunun yetiştirme kursunu bitiren kursiyerler için sertifika töreni gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi ve Lokantacılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğince hayata geçirilen Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) Okulunun yetiştirme kursunu bitiren kursiyerler için sertifika töreni gerçekleştirildi.



Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonunda gerçekleştirilen sertifika töreninde 5. dönem kursta verilen eğitimin sonunda aşçılık, pastacılık, pidecilik ve servis elemanı kurslarını başarı ile tamamlayan 121 kursiyere protokol üyelerince sertifikaları verildi. Kursiyerler ayrıca, girişimcilik eğitimi ve sertifikası, hijyen eğitimi ve sertifikası aldı.



"İşsizliğe bir çare olma noktasında altyapı yapmak durumundayız"



Sertifika töreninde açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, 5 yıl içerisinde çok önemli projeler yaptıklarını söyledi. Projeleri içerisinde en fazla haz duyduğu işlerden bir tanesinin MEMGE projesi olduğunu ifade eden Başkan Tok, "Alt yapıyı oluşturduktan sonra bu işe Bismillah dedik. Burada meslek edindiriyoruz. Meslek edindirdikten sonra da buradaki çocuklarımızın büyük bir kısmı iş sahibi oluyor. Yerel yöneticiler olarak işsizliğe bir çare olma noktasında alt yapı yapmak durumundayız. Sadece bu değil diğer meslek edindirme kurslarımızı da sayısını artırarak inşallah işsiz gençlerimize meslek edindireceğiz. Onları iş sahibi yapmanın mücadelesini veriyoruz" dedi.



"Artık herkes Türkiye'de istediğini yapamayacak"



AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise hükümet olarak ara eleman yetiştirilmesini çok önemsediklerine dikkat çekerek, "Artık herkes Türkiye'de istediğini yapamayacak. Mutlaka bunun bilgisine alacak. Gıda sektörü önemli bir mesele. Genç kardeşlerimizin hayata hazırlanmasında, kendi mesleklerini yapabilmesi ya da çalıştıkları yerin standardını yükseltmesi açısından önemli bir proje" diye konuştu.



"Bir mesleği olmayana iş bulmak çok zor"



Samsun Valisi Osman Kaymak da kamu yöneticilerinin en çok aciz kaldıkları sorunun işsizlik olduğunu altını çizerek, "İnsanlar bizden iş istiyor. Onlara, 'bir mesleğin var mı' diye soruyoruz. Bir mesleği olmayana iş bulmak çok zor. O anlamda bu kurs önemli bir sektörde belge vererek bence çok kutsal bir iş yapıyor. Bundan 100 yıl önce Türkiye varlık mücadelesi verdi. Türkiye yok olmak üzereyken Kurtuluş Mücadelesi'nin ışığı Samsun'da yakıldı. O anlamda Samsunlular milliyetçi ve vatanperver insanlar. Eğriyi, doğruyu çok iyi gören insanlar. Bugün Türkiye tekrar bu varlık yokluk mücadelesini sürdürüyor. 3 yıl Tunceli'de görev yaptım. Orada oynanan oyunları gördüm. Güneydoğu'da 40 yıldır savaş sürüyor. Memleketin evlatları şehit oluyor. 15 Temmuz darbesi de oyun değildi. Çok uyanık olmak durumundayız. Siz unutsanız bile tarihinizi adam Yeni Zelanda'da hatırlatıyor. 'Unutmadım' diyor. Silaha Cumhurbaşkanımızın ismini yazıyor. Türkiye çok ciddi bir sorumluluk altında" şeklinde konuştu.



Sertifika törenine ayrıca, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Müftüsü Veysel Çakı, Lokantacılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı, kurum müdürleri ve çok sayıda kursiyer katıldı. - SAMSUN

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