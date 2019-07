Memiş Kütükcü, OSBÜK başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK'ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK'ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB Başkanlarının, delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü yeniden başkanlığa seçildi.



Ankara'da düzenlenen genel kurulun açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi bölgelerinin Türkiye için öneminden bahsederek, Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alması hedefinde girişimci ve sanayicilere büyük görev düştüğünü söyledi.



OSB projeleri için 7 milyar lira kredi -



Bakanlık olarak tahsis edilen uygun yatırım alanları, sağlanan destek ve kolaylıklarla sanayicilere "eşsiz" bir yatırım ortamı oluşturduklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti: "1962-2002 arasındaki 40 yıllık dönemde, yalnızca 80 OSB projesi tamamlanmışken, son 15 yılda hayata geçirdiğimiz OSB sayısı 120 oldu. Yani 2002'ye kadar yılda ortalama 2 OSB açılırken biz yılda ortalama 8 OSB açmış olduk. Tabii bu projeleri hayata geçirmek öyle kolay işler değil. Bunun için gayret gerekiyor, vizyon gerekiyor, kararlılık ve çalışkanlık gerekiyor. En önemlisi de sanayicimizin ve girişimcimizin elinden tutmamız gerekiyor. Gururla ifade etmek istiyorum ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sizleri bu konuda hiç yalnız bırakmadık. Tamamlanan OSB projeleri için yaklaşık 7 milyar lira tutarında kredi kullanılmasına imkan sağladık. Yine bugüne kadar 314 OSB'ye sicil vererek, tüzel kişilik kazandırdık."



"Türkiye'nin dünyaya rol model olduğu konuların da başında OSB'ler geliyor"



Genel kurula katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, OSB'lerin Türkiye'deki en önemli başarı hikayelerinden birisi olduğunu söyledi. OSB'lerin, Türkiye'nin sanayileşmesini ve sanayinin Anadolu'ya yayılmasını sağladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin dünyaya rol model olduğu konuların da başında OSB'ler geliyor. Yarım asırlık OSB tecrübemiz, artık çevre coğrafyamızda da rol model alınır hale geldi. Yine bugün, Çin ile İtalya arasında en büyük sanayi, üretim ve ihracata sahipsek, bunda OSB'lerin payı çok büyük. Elbette bu alanda daha yapmamız gereken işler de var. Türkiye'nin OSB modelini geliştirmeye devam etmeliyiz" dedi.



Memiş Kütükcü'ye ve Bakan Varank'a teşekkür -



Geçtiğimiz dönem Memiş Kütükcü ile birlikte TOBB yönetiminde birlikte çalıştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: "Üretim ve sanayi konularında, ondan ve tecrübelerinden çok istifade ettik. Kendisi zaten çekirdekten yetişmiş sanayici. Aynı zamanda en büyük odalarımızdan Konya Sanayi Odamızın da Başkanı. Geçenlerde, ülkemizi gururlandıran bir işe daha imza attılar. Odamızın Innopark Konya Projesi, Dünya Odalar Yarışmasında, En Sıradışı Projeler arasında finale kalmayı başardı. Bu vesileyle, tüm çalışma ekibiyle birlikte Odamızı bir defa daha tebrik ediyorum. Memiş Başkan, sanayimiz ve OSB'ler için de büyük şans. Onunla birlikte sanayimizin önünü açan pek çok düzenlemeyi birlikte gündeme getirdik. Hatırlarsınız, 2017 yılında üretim reform paketi kapsamında, hükümetimizle birlikte çalıştık. Bu sayede, sanayimiz üzerindeki birçok yük -emlak vergisi, elektrikteki TRT payı gibi- kalktı. Sanayicinin üzerindeki yüklerin kaldırılmasını sağlayan Bakanımıza ve Bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum."



"OSBÜK, istişare ile büyüdü"



Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ise konuşmasında, organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisinin lokomotifi olduğunu, OSBÜK olarak bu gücü daha da artırmak için sahada çok güçlü çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Kütükcü, "Son 3 yılda camiamızın sorunlarını, taleplerini dile getirmek, camiamızla ilgili düzenlemelere katkıda bulunmak amacıyla Bakanlıklarımıza, BOTAŞ, EPDK gibi kurumlarımıza 500'den fazla görüş sunduk, 100'ün üzerinde rapor hazırladık" dedi.



OSBÜK'ün son dönemde aldığı yolu ve yaptıkları çalışmaları aktaran Kütükcü, "OSBÜK Yönetim Kurulu olarak hiçbir zaman olumsuzluğa odaklanmadık. Çözüm odaklı baktık, çözümün güçlü bir paydaşı olmaya çalıştık. Yaptığımız tüm çalışmalarda istişareye önem verdik ve bu istişarede de bereket gördük. İnşallah bundan sonra istişare mekanizmalarımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.



"OSB'lerin sorunlarıyla yakından ilgilendik"



Kütükcü, sözlerine şu şekilde devam etti: "OSBÜK olarak, organize sanayi bölgelerimizin, katılımcılarımızın en kritik meselelerinin başında gelen enerji konusuna özel bir başlık açılmasını sağladık. Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile birlikte camiamızın enerji yükünün arttığını, elektrikteki fiyat artışının daha adil bir yöntemle, sanayiciye ek bir yük getirmeden çözülmesi gerektiğini ve YEKDEM maliyetlerinin düşürülmesi talebimizi en üst düzeyde, bakanlıklarımız ve EPDK nezdinde sizler adına çok defa dile getirdik. Doğalgaz konusunda hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla hem de BOTAŞ'la yakın çalışmalar yürüttük. Kojenerasyon tesislerinde kullanılan doğal gaz, elektrik üretim amaçlı kullanım tarifesine tabi iken kompozit tarifesi olarak yeniden düzenlenmesini sağladık ve burada çok ciddi bir fiyat avantajı elde ettik. OSBÜK'ün çalışmalarıyla organize sanayi bölgelerimiz de, İmar Barışına dahil oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, tanımlanan yeni tarifeyle organize sanayi bölgelerimiz İmar Barışı kapsamına alındı. Bununla da yetinmedik, düzenlediğimiz paneller ve toplantılarla OSB'lerimizi İmar Barışı sürecinde yapılan yeni düzenlemelerle ilgili an be an bilgilendirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan ekonomik koşullar iyileşinceye kadar OSB'lerdeki ruhsat alma ve üretime geçme süresinin uzatılmasını talep ettik. Bu talebimiz de karşılık buldu. Daha bunlar gibi pek çok çalışmaya camiamızla birlikte imza attık"



OSBÜK'ün tarihi bir genel kurula ev sahipliği yaptığının da altını çizen Kütükcü, "Bugün OSBÜK tarihinin en geniş katılımlı genel kurulunu yapıyoruz. Bu ilgi, OSBÜK'ün artık güçlü bir kurumsal yapıya kavuştuğunun ve güçlü işbirlikleri geliştirdiğinin göstergesidir. İnşallah bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz daha da güçlenecek" şeklinde konuştu.



Kütükcü'den yeni nesil OSB vurgusu



Konuşmasında Türk sanayisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla çalışmalara aralıksız devam edeceklerini de vurgulayan Kütükcü, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile yeni ve daha yüksek katma değer üreten bir sanayileşme modelinin peşindeyiz. Daha sürdürülebilir, daha fazla refah üreten bir büyüme modeli için buna ihtiyacımız var. Yarım asırdan fazladır bu ülkenin planlı sanayileşmesine hizmet eden, Türkiye'nin en başarılı üretim rejimi haline gelen, gururumuz olan organize sanayi bölgelerimiz için de artık yeni modeller, yeni başlangıçlar zamanı. Artık yeni nesil OSB'ler inşa ederek OSB'lerimizi sanayicilere sadece altyapı ve arazi hizmetleri sağlayan yapılar olmaktan çıkaracağız. OSB'leri sanayicinin ortak sorunlarına, ortak hizmetler üreten daha güçlü merkezler haline getireceğiz" diye konuştu. - KONYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor

Penta Teknoloji, Bilişim 500 Araştırmasında 5 kategoride birinci oldu

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz

HAK-İŞ, toplu iş sözleşmesi teklifini Bakan Selçuk'a sundu