Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi - Son Dakika
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Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi

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TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde yürütme adına söz alan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sözleri muhalefet sıralarından yükselen 'istifa' sesleri ile kesildi.

11.12.2024 22:21
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Görüşmeler sırasında yürütme adına söz alarak kürsüye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlığının geride kalan yılda gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

YENİDOĞAN ÇETESİ PROTESTOSU

Türkiye'nin gündemine oturan 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasına konuşmasının bitmesine 1 dakika kala değinen Bakan Memişoğlu'na muhalefet sıralarından tepkiler yükseldi. Bakan Memişoğlu'nun konuşması muhalefet milletvekilleri tarafından sık sık kesildi. Milletvekilleri, 'istifa' çağrısıyla Memişoğlu'nu protesto etti. AK Parti sıraları ise Memişoğlu'nun konuşmasına sık sık alkışlarla destek verdi.

"MADEM ELİNİZDE BELGE VARDI NEDEN SAVCILARLA PAYLAŞMADINIZ?"

Öte yandan Memişoğlu ise soruşturmaya yönelik, "Denetimlerimizde sıra dışılığı fark eden ve CİMER ihbarıyla daha somut bir hal alınca konuyu adli bir operasyona dönüştüren biziz. Bakın, bu kadar teknik takibi yapan bu devletin savcıları, bu devletin emniyet mensupları. Bu kadar denetimi gerçekleştiren bu devletin sağlık personelleri. Bakmayın siz, bugün birilerinin operasyon yapıldıktan 6 ay sonra ortaya çıkıp, iddianamenin aleniyet kazanmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra; tüm tape kayıtları ve dijital materyallerden elde edilen bulgular kamuoyuna yansıdıktan sonra, sanki konuyu kendileri ortaya çıkarmışlar gibi sözde kahramanlık yapanlara. Madem ellerinde bilgi belge vardı, iddianame yayınlanana kadar akılları neredeydi, bu bilgileri neden kendilerine sakladılar? Neden savcılarla, yetkili makamlarla paylaşmadılar?" ifadelerini kullandı.

Meclis\'te Sağlık Bakanı Memişoğlu\'na protesto! Muhalefet sıralarından \'istifa\' sesleri yükseldi

Tbmm Genel Kurulu, Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gündem Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yelloz Kız:
    istifa etmek erdemli insanlar içindir o yüzden boşuna beklemeyin 42 21 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Yenidoğan skandalı olmuş. İstifa etme onurunu gösterememiş. 19 11 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    vereceğiniz haberin başlığına so...yım.. 10 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    A SIZDE COK AYIP EDIYORSUNUZ AKEPE VE ISTIFA BIRI SIYAH BIRI BEMBEYAZ 11 3 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL:
    Merhaba arkadaşlar turkıyenın edebiyatı bitmiyor ayrıca turkıyenın adaletin tesellisi umudu kalmamıştır taktirde yuce Allah İn izniyle inşallah çektikleri bicerler emekli vadandaslar yezılıklerde yasamaktarız ayrıcalık engelli vadandaslar devam etmektedir turkıye de namussuzlar yer vardır 0 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi - Son Dakika
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